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Seda Sayan ve Mehmet Ali Erbil sahnede barıştı!

19.09.2021 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun zamandır sağlık problemleri ile mücadele eden ve tedavi süreci tamamlandıktan sonra eski sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil, arasının bir süredir bozuk olduğu ünlü şarkıcı Seda Sayan’ın sahnesine konuk oldu. Kuruçeşme’de konser veren Sayan ile Erbil'in arasındaki diyalog geceye damga vurdu.

Seda Sayan ve Mehmet Ali Erbil sahnede barıştı!

Şarkıcı Seda Sayan, geçen aylarda geçmişte evinde çalışan bir kadına tecavüzle suçladığı şovmen Mehmet Ali Erbil’le sahnede barıştı.
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KÜSLÜK AÇIKHAVA’DA BİTTİ!

Seda Sayan ve Mehmet Ali Erbil küslüğü Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde bitti. Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan’ın Kuruçeşme konserine gelerek sürpriz yaptı.

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Ünlü şovmen, “Ah Yalan Dünya” şarkısını söyleyerek Seda Sayan’ın yanına gitti. Her şeyden habersiz sahnede şarkı söyleyen Sayan “Allah Allah... sürprizin en büyüğü” sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

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Sahneye çıkan Erbil, Sayan'a övgü dolu sözler sarf etti. Seda Sayan, Mehmet Ali Erbil'e "Seni seviyorum" derken, Erbil ise "Her yeri pespembedir. Pembe mutlum benim" ifadelerini kullandı.

SEDA SAYAN’DAN ZEYTİNDALI!

Konser öncesi magazin basınına röportaj veren Seda Sayan, “Çok sıkı hazırlandığımız bir konser. Yağmur yağmasına rağmen hazırız” açıklamasını yaptı. Sabah programı ile ilgili de konuşan Sayan, “Herkes gelebilir programıma dargınlığı olmayan bir kadınım ben. Kimseyle dargınlığım küskünlüğüm yok, çıkın çıkın gelin” sözleriyle kimseye kırgın olmadığını dile getirdi.

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NE OLMUŞTU?

Mehmet Ali Erbil Tolga Yüce'nin "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hâlâ çalıştırıyorlar" sözünü Instagram'da paylaşmış ve Seda Sayan'ı hedef almıştı.

Instagram hesabından yanıt veren Seda Sayan, sunucu ve oyuncu Erbil'in yıllar önce bir kadına 'tecavüz' ettiğini iddia etmişti. Sayan cinsel saldırı suçlamasında bulunduğu paylaşımında, "Allah ıslah etsin. Allah müstahakını versin. Keşke başına gelenlerden ders çıkarıp kirli ruhunun temizlenmesi için çaba sarf etseydin. Ama maalesef huylu huyundan vazgeçmiyor. Tuğba ile evliyken evdeki hizmetli kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var bence işine bak ruhunu arındır" demişti.

Erbil ise Sayan'ın bu sözlerinin ardından bir açıklama paylaşarak, "ben 2 yıldır ölümün kıyısında yaşıyorum; doktorlarım zaten tüm çevremi istemsiz hezeyanlarım olabileceği konusunda uyardılar. Şimdi soruyorum; ben bir hata yaptıysam bunun karşılığı iftira mı olmalıydı? Yakışmadı. Siz de sormadınız mı, madem böyle birşey vardı, niye sustun diye? Her neyse benim alnım ak ve kendi payıma düşeni yaptım. Herkes de kendine yakışanı yapsın..." ifadeleri kullanmıştı.

Mehmet Ali Erbil, hakkında cinsel saldırı iddiasında bulunan Seda Sayan'dan özür diledi. Sayan'da Erbil'İn özürü sonrası "Tecavüz değil, aldatma" demişti.


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Mehmet Ali Erbil Seda Sayan
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