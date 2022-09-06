Sedat Peker'e doğum günü şarkısı yazmıştı! İsmail Türüt ifade verdi

Türkiye'de kendisine yönelik operasyon gerçekleştirilmesinin ardından yurt dışına kaçan ve son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşadığı bilinen suç örgütü lideri Sedat Peker, Youtube üzerinden yayınladığı videolar ve iddiaları nedeniyle uzun süreden bu yana gündemi meşgul ediyor.

PEKER İÇİN ŞARKI YAZDI

Peker'e yakınlığıyla bilinen türkücü İsmail Türüt, geçtiğimiz günlerde Peker'in doğum günü nedeniyle "Siyaset bozdu keyfimizi" adlı şarkıyı yazarak, seslendirmişti.

İFADESİ ALINDI

Ancak bu şarkı nedeniyle emniyet güçleri kısa sürede harekete geçti. Şarkıcı İsmail Türüt, organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'e doğum günü şarkısı yazdığı için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne davet edildi. Türüt, ifadesinin alınmasının ardından Emniyet'ten ayrıldı.

