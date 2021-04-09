HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sedat Peker'in yakalanması için Interpol devrede

Sedat Peker'in yakalanması için Interpol devrede

09.04.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sedat Peker'in yakalanması için Interpol üzerinden takip yapıldığı öğrenildi. Peker'in yılbaşında Karadağ'dan Makedonya'ya geçtiği, bu ülkede gizlenmek için sahte kimlik, pasaport edinmeye çalıştığı kaydedildi. Bu sabah Sedat Peker ve liderliğini yaptığı organize suç örgütüne yönelik 5 ilde 121 adrese yapılan operasyonda şu ana kadar 52 kişi gözaltına alınmıştı.

Sedat Peker'in yakalanması için Interpol devrede

Sedat Peker ve liderliğini yaptığı organize suç örgütüne yönelik İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şubesi ekipleri teknik takiple bağlantılı kişileri belirledi. Peker'le bağlantılı şüphelilerin İstanbul, Ankara, Hatay, Trabzon ve Kocaeli'nde adresleri tespit edildi.

Emniyetin titiz çalışmasıyla operasyon için harekete geçildi. Peker'in yakalanması için de Interpol üzerinden takip yapıldığı öğrenildi. Peker'in yılbaşında Karadağ'dan Makedonya'ya geçtiği, bu ülkede gizlenmek için sahte kimlik, pasaport edinmeye çalıştığı kaydedildi. Bu aşamadan sonra Peker'le bağlantıları belirlenen isimlere yönelik gözaltı kararları çıkartılarak operasyon başlatıldı.

Son Dakika: İstanbul merkezli 5 ilde flaş operasyon! Aralarında Sedat Peker de varSon Dakika: İstanbul merkezli 5 ilde flaş operasyon! Aralarında Sedat Peker de var

Şüpheliler hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, gasp, rüşvet, yaralama, tehdit ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' gibi suçlardan soruşturma yürütülüyor. 5 ilde 121 adrese yapılan operasyonda şu ana kadar 52 kişi gözaltına alındı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Davetsiz misafirler programı ele geçirdi!Davetsiz misafirler programı ele geçirdi!
8 Mart yürüyüşü yapan kadınlara hakarete 2 bin lira ceza8 Mart yürüyüşü yapan kadınlara hakarete 2 bin lira ceza
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!
Anahtar Kelimeler:
sedat peker

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Pakistan Başbakanı Han’ın tecavüze ilişkin açıklamaları infial yarattı

Pakistan Başbakanı Han’ın tecavüze ilişkin açıklamaları infial yarattı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Uçağın düşme anı ortaya çıktı

Uçağın düşme anı ortaya çıktı

Fulya Öztürk: Konya'dan bir iki saat önce geldim, şok halindeyim

Fulya Öztürk: Konya'dan bir iki saat önce geldim, şok halindeyim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.