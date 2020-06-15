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Şef Arda Türkmen kendisinden 15 yaş küçük sevgisilisi Melodi Erbirliler'le yakalandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2020 11:08 | Son Güncelleme

Kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşadığı ortaya çıkan ünlü şef Arda Türkmen, yeni sevgilisiyle ilk kez yan yana görüntülendi. Karşısında kameraları görünce panikleyen Türkmen, ilişkisi hakkında konuşmak istemedi.

Şef Arda Türkmen kendisinden 15 yaş küçük sevgisilisi Melodi Erbirliler'le yakalandı!

Sosyal medya hesaplarından aynı mutfakta çekilen fotoğraflarını paylaşınca aşk yaşadıkları ortaya çıkan 45 yaşındaki Arda Türkmen ve 30 yaşındaki Melodi Erbirliler aşkı belgelendi.

Yakın bir zaman önce aşk yaşamaya başlayan hatta şimdilerde aynı evde kalmaya başlayan ikili, Arnavurtköy sahilinde kahvaltı yaparken görüntülendi. Aşklarını gizli tutmayı tercih eden çift, görüntülendiklerinin farkına varınca şaşkına döndü.

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Ünlü şef gözlüklerini takarak kahvaltısına devam ederken, Melodi Erbilliler ise ne yapacağını şaşırınca telefonuyla konuşmaya başladı.

Arda Türkmen kendisinden 15 yaş küçük Melodi Elbirliler'le aşk yaşıyor! Melodi Elbirliler kimdir?Arda Türkmen kendisinden 15 yaş küçük Melodi Elbirliler'le aşk yaşıyor! Melodi Elbirliler kimdir?

"İLİŞKİMİZİ BOŞ VERİN BANA KORONAYI SORUN"

Yaklaşık 1.5 saat süren kahvaltı sonrası araçlarına doğru yönelen ikili, "Siz nereden çıktınız" dedi. Karantina boyunca kilo aldığı dikkatlerden kaçmayan Türkmen, "Karantina süresince evdeydim, bol bol yemek yaptım" dedi.

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Aşk hayatını soran muhabirlere kaçamak yanıtlar veren şef, "İlişkimizi boş verin, siz bana korononayı sorun" diyerek kahkaha attı. (SnobMagazin)

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