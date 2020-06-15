Şef Arda Türkmen kendisinden 15 yaş küçük sevgisilisi Melodi Erbirliler'le yakalandı!

Sosyal medya hesaplarından aynı mutfakta çekilen fotoğraflarını paylaşınca aşk yaşadıkları ortaya çıkan 45 yaşındaki Arda Türkmen ve 30 yaşındaki Melodi Erbirliler aşkı belgelendi.

Yakın bir zaman önce aşk yaşamaya başlayan hatta şimdilerde aynı evde kalmaya başlayan ikili, Arnavurtköy sahilinde kahvaltı yaparken görüntülendi. Aşklarını gizli tutmayı tercih eden çift, görüntülendiklerinin farkına varınca şaşkına döndü.

Ünlü şef gözlüklerini takarak kahvaltısına devam ederken, Melodi Erbilliler ise ne yapacağını şaşırınca telefonuyla konuşmaya başladı.

"İLİŞKİMİZİ BOŞ VERİN BANA KORONAYI SORUN"

Yaklaşık 1.5 saat süren kahvaltı sonrası araçlarına doğru yönelen ikili, "Siz nereden çıktınız" dedi. Karantina boyunca kilo aldığı dikkatlerden kaçmayan Türkmen, "Karantina süresince evdeydim, bol bol yemek yaptım" dedi.

Aşk hayatını soran muhabirlere kaçamak yanıtlar veren şef, "İlişkimizi boş verin, siz bana korononayı sorun" diyerek kahkaha attı. (SnobMagazin)

