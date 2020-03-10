Sefirin Kızı 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nare, Sancar'ı affedecek mi? "Bizimle bir hayat ihtimalini kaybettin" Sefirin Kızı 12. son bölüm izle

Neslihan Atagül, Engin Akyürek, Erhan Alpay, Uraz Kaygılaroğlu, Hivda Zizan Alp, Doğukan Polat, Erdal Küçükkömürcü, Tülin Yazgan, Gonca Cilasun'un başrollerde oynadığı Sefirin Kızı, 9 Mart Pazartesi akşamı ekrana gelen 12. son bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Sefirin Kızı dizisinin 16 Mart Pazartesi ekrana gelecek olan 13. yeni bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı. Duygusal sahnelerin yer aldığı fragmanda, Nare'nin "Sen kızımızın o melek bakışını kaybettin. Sen bizimle bir hayat ihtimalini kaybettin. Sence bu en ağır ceza değil mi?" sözleri Sancar'ı yıkıyor. Peki Nare, Sancar'ı affedecek mi?

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sancar ve Akın, birbirlerine doğru yürüdükleri bir yola girerler. Nare ve Gediz ise, bu yolda onları karşılaştırmamak için canhıraş bir mücadeleye girişirler.

İnsanların zaaflarını kullanmakta bir sınırı olmayan Akın, topal biriymiş gibi davranarak Zehra’yı adım adım tuzağına çeker. Zehra’nın kader ortağını bulma heyecanı, en çok Kavruk’un canını yakar.

Akın Zehra’ya tuzak kurarken, bir tuzak da ona kurulmaktadır. Güven ve Kerem, Akın’ı kirli bir açık artırmaya koyarlar. Eğer açık artırmayı Nare ve Gediz kazanırsa Akın’ın sonu hapis, Sancar kazanırsa mezar olacaktır.