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Sefirin Kızı 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nare, Sancar'ı affedecek mi? "Bizimle bir hayat ihtimalini kaybettin" Sefirin Kızı 12. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 10.03.2020 01:34 | Son Güncelleme

Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı'nın 13. yeni bölümden ilk fragman yayınlandı. Engin Akyürek, Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerde oynadığı Sefirin Kızı'nın yeni bölümünde Nare ve Sancar arasında duygusal bir yüzleşme yaşanacak. Nare'nın "Sen bizimle bir hayat ihtimalini kaybettin" sözleri dikkat çekiyor. Sancar'ın "Affetmezsin beni değil mi?" diye sorması üzerine ise Nare ne diyeceğini bilemiyor. İşte Sefirin Kızı 13. yeni bölümden ilk sahne.

Neslihan Atagül, Engin Akyürek, Erhan Alpay, Uraz Kaygılaroğlu, Hivda Zizan Alp, Doğukan Polat, Erdal Küçükkömürcü, Tülin Yazgan, Gonca Cilasun'un başrollerde oynadığı Sefirin Kızı, 9 Mart Pazartesi akşamı ekrana gelen 12. son bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Sefirin Kızı dizisinin 16 Mart Pazartesi ekrana gelecek olan 13. yeni bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı. Duygusal sahnelerin yer aldığı fragmanda, Nare'nin "Sen kızımızın o melek bakışını kaybettin. Sen bizimle bir hayat ihtimalini kaybettin. Sence bu en ağır ceza değil mi?" sözleri Sancar'ı yıkıyor. Peki Nare, Sancar'ı affedecek mi?

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SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sancar ve Akın, birbirlerine doğru yürüdükleri bir yola girerler. Nare ve Gediz ise, bu yolda onları karşılaştırmamak için canhıraş bir mücadeleye girişirler.

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İnsanların zaaflarını kullanmakta bir sınırı olmayan Akın, topal biriymiş gibi davranarak Zehra’yı adım adım tuzağına çeker. Zehra’nın kader ortağını bulma heyecanı, en çok Kavruk’un canını yakar.

Akın Zehra’ya tuzak kurarken, bir tuzak da ona kurulmaktadır. Güven ve Kerem, Akın’ı kirli bir açık artırmaya koyarlar. Eğer açık artırmayı Nare ve Gediz kazanırsa Akın’ın sonu hapis, Sancar kazanırsa mezar olacaktır.

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Nare, asla affetmeyeceği bir adam uçurumun kıyısında yürürken aşağı bakmasın diye kendini parçalarken bir sinir krizi geçirir. Ama bu kriz, Sancar’ı uçuruma daha da yaklaştırır.

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Sonuna giden o ince ve uzun yolda, Sancar’ın bir ayağı kıyıda, bir ayağı boşluktadır ve Nare Sancar’ın inandığını, tek bir kelimeyle anlayacaktır.

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