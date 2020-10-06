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Sefirin Kızı 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sancar ve Nare'yi yıkan olay! Melek'e ne oldu? Sefirin Kızı 22. son bölümde neler oldu?

06.10.2020 01:38 | Son Güncelleme:
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Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı, 5 Ekim Pazartesi 22. son bölümüyle ekrana geldi. Neslihan Atagül, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerde oynadığı Sefirin Kızı'nın 23. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde Nare, Sancar'ı kızıyla ilgilenmemekle suçluyor. Diğer yandan ise Melek'i yatakta hareketsiz gören Sancar ve Nare şoke oluyor. Sancar, Melek'i hastaneye yetiştirmeye çalışıyor. Peki Sefirin Kızı'nda Melek'e ne olacak? İşte Sefirin Kızı 23. yeni bölüm fragmanı

Sefirin Kızı dizisinin 12 Ekim Pazartesi ekrana gelecek olan 23. yeni bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak. Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanında Sancar ve Nare arasındaki Melek tartışması yaşanıyor. Sancar'a tokat atan Nare, "Ben kızımı sana emanet edip, kendimi öldürseydim, sen benim kızıma böyle mi sahip çıkacaktın?" diye bağırıyor. Tartışmanın ardından ise Nare ve Sancar, Melek'i yatakta hareketsiz ve dudakları morarmış görüyor. Sancar, Melek'i kucaklayarak hastaneye götürmeye çalışıyor.

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SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM ÖZETİ

Nare ve Sancar’ın kızları hakkındaki savaşları çok sert başlar. Sancar velayet davasında Nare’nin deli raporunu kullanmaz. Ama sağ gösterip sol vurur ve çok daha acıtıcı bir kurşunla Melek’in geçici velayetini almayı başarır.

Nare de sert oynamaya karar verir ve velayet konusunda yardım istemek için Gediz’e gider. Ama Sancar’ın ilk hasımlık hamlesi olarak Gediz’e de bir sürprizi vardır ve bu surpriz Gediz’i en zayıf yerinden vurur.

Gediz de canını çok acıtan bu hamleye cevap verir ama verdiği cevap Sancar’ın Yahya ile birlikte Kahraman’a karşı oynadığı oyunu tehlikeye atacaktır.

Halise mahkemede Menekşe’nin kötü bir üvey ana olduğuna şahitlik edince, Sancar geçmişte neler olduğundan şüphelenir. Elvan’ın yanıtları, evlat için evlenen Sancar’ın evlat için boşanma kararı almasına neden olur.

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