Şehir Hastanesi bölgesinde hummalı çalışma

Kütahya Belediyesi, Şehir Hastanesi bölgesindeki faaliyetlerine hız verdi. Eken Paşa Caddesi’nde yol genişletme çalışması yapan ekipler, 10 metre olan yolun genişliğini 30 metreye çıkaracak.

Kütahya’yı geleceğe taşımak için alt ve üst yapı yatırımlarını tüm hızıyla sürdüren Kütahya Belediyesi, yapımı devam eden Şehir Hastanesi bölgesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede, Şehir Hastanesi önünde yer alan Eken Paşa Caddesi genişletilerek, hastane kullanıma açıldığında doğacak ihtiyaca cevap verecek hale getiriliyor.

Caddede hafriyat alım işlemini bitiren ekipler, reglaj çalışmalarında önemli aşama kaydetti. 10 metre olan Eken Paşa Caddesi’nin genişliği, yapılan çalışmayla 30 metreye çıkartılacak.

Daha önce Şehir Hastanesi’nin yanında bulunan Ali Candan Caddesi’nin yağmur suyu hattıyla birlikte altyapı çalışmalarını yapan Kütahya Belediyesi, Eken Paşa Caddesi’ndeki reglaj işleminin bitmesiyle her iki caddenin üst yapı imalatlarını tamamlayarak halkın hizmetine sunacak.

