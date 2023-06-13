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Şehit cenazesinde tartışma yaratan anlar! CHP'li vekil Hasan Ufuk Çakır imama seslendi: ‘Hoca Atatürk'e de söyle’

13.06.2023 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Halil Şahin'in cenaze töreninde CHP’li vekil Hasan Ufuk Çakır'ın dua eden imama müdahale etmesi tartışmalara neden oldu. Çakır'ın şehit cenazesinde "Hoca Atatürk'e de söyle" diyerek dua sırasında müdahale etmeye çalışması tepki çekti.

Şehit cenazesinde tartışma yaratan anlar! CHP'li vekil Hasan Ufuk Çakır imama seslendi: ‘Hoca Atatürk'e de söyle’

Mersin'in Erdemli ilçesinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin'in toprağa verildiği cenaze töreninde hoca dua ederken CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın müdahalede bulunması tartışma yarattı.

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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen 36 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

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Şehidin Alata Mezarlığı'nda naaşı defnedilirken CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın dua eden hocaya "Hoca Atatürk'e de söyle" diyerek bağırarak müdahale etmeye çalışması dikkat çekti. Şehidin kardeşleri ve yakınları, duanın bitmesinin ardından cenazede siyaset yapılması nedeniyle tepkilerini ortaya koydukları iddia edildi.

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Araya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer girerek, şehit yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre devam eden gerginlik, daha fazla büyümeden sona erdi.

İHA

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Milletvekili Mersin CHP şehit cenazesi

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