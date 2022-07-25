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Şeker Kanyonunda 'izinsiz doğa yürüyüşü' alarmı! 9 saat sonra kurtarıldılar

25.07.2022 06:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’ün Yenice ilçesindeki Şeker Kanyonunda izinsiz doğa yürüyüşüne çıkan 15 kişi mahsur kaldı. İçlerinde hakim ve savcıların da olduğu gruptan bir kişi ekiplere ulaşınca arama kurtarma çalışmaları başladı. 9 saat süren çalışmalar sonucunda 15 kişi, mahsur kaldıkları bölgeden kurtarıldı.

Şeker Kanyonunda 'izinsiz doğa yürüyüşü' alarmı! 9 saat sonra kurtarıldılar

Ankara’dan Karabük’e gelen 15 kişilik ekip Yenice ilçesindeki Şeker Kanyonunda gezi düzenledi. Aralarında hakim ve savcıların da bulunduğu ekip kanyon istikametine yürüyüşe başladıktan bir süre sonra indikleri bölgede mahsur kaldı. Gruptan bir kişi bulunduğu bölgeden çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

9 SAAT SONRA 15 KİŞİ KURTARILDI

Hazırlıklarını tamamlayan ekiplerin çalışmaları sonucunda ilk önce 6 kişi, daha sonra 9 kişi olmak üzere 15 kişi, 9 saat sonra mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

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KADIN HAKİM YARALANDI

Kurtulmaya çalıştığı yerden düşerek yaralanan kadın hakim sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Karabük Valisi Fuat Gürel, kurtarma çalışmalarını beraberindeki Kaymakam Yasin Erdem, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Garip Gümüş ve AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay ile takip etti.

Gürel, kurtarılan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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VALİ GÜREL'DEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gürel, geçtiğimiz günlerde bölgede yaşanan sel felaketi sonrası derelerde bir kısım heyelanlar oluştuğunu belirterek, "15 Haziran itibarıyla bölgemizde orman sahasına girmek yasaklandı. Buna rağmen bizden habersiz bir grup Şeker Kanyonu içerisine yürüyüş yapmak istemişler ama çevredeki bir kısım engellerden dolayı geri dönememişler” dedi.
Olayın haber edilmesinin ardından ekiplerin bölgeye sevk edildiğini aktaran Gürel, “Kurtarma çalışmaları devam etti. Şu an itibarıyla 6 arkadaşımız kurtarıldı. Diğer arkadaşların da kısa bir süre sonra gelmesini bekliyoruz” diye konuştu.

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Vatandaşlara uyarılarda bulunan Gürel, kanyonlara girmeden önce Kaymakamlıktan izin almaları gerektiğini ve yanlarında bir rehber bulundurmaları gerektiğini söyledi.

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(İHA)

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Karabük
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