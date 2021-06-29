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Seks tarikatı Nxivm için genç kadınları tuzağa düşüren Smallville yıldızı Allison Mack’ten olay itiraf

29.06.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıllarda patlak veren seks tarikatı Nxivm skandalının odağındaki isim Smallville dizisiyle hafızalara kazınan Allison Mack, yeni bir açıklama yaptı. Oyuncu NXIVM'ye katılmanın en büyük pişmanlığı olduğunu söyleyeren tüm kurbanlar için çok üzgün olduğunu dile getirdi.

Seks tarikatı Nxivm için genç kadınları tuzağa düşüren Smallville yıldızı Allison Mack’ten olay itiraf

Smallville dizisindeki rolüyle tanınan ABD'li aktris Allison Mack, geçtiğimiz yıllarda patlak veren seks tarikatı Nxivm davasının odağındaki isim olarak gündeme bomba gibi düşmüştü. 2019 yılındaki davada ABD'li aktris Allison Mack, kendilerini bir danışma grubu gibi tanıtan bir seks tarikatına kadın bulma suçlamasını kabul etti.

Allison Mack seks tarikatı yöneticiliğinden gözaltındaAllison Mack seks tarikatı yöneticiliğinden gözaltında

KADINLARI AĞINA DÜŞÜRÜYOR

Allison Mack mahkemede, kurbanlarına bir kadın danışma grubuna katıldıklarını söyleyerek, seks tarikatına kazandırdığını itiraf etti.

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2019 yılında kendisine yöneltilen suçlamaları kabul eden Smallville yıldızı, yeni bir açıklama yayınlayarak pişman olduğunu ve özür dilediğini söyledi.

“ÜZGÜNÜM VE PİŞMANIM”

Yayınladığı özür açıklamasında eski oyuncu şunları söyledi:

Artık kalbimin derinliklerinden çok üzgün olduğumu söylemek benim için çok önemli. Sahip olduğum her şeyle kendimi Keith Raniere'in (Seks tarikatı Nxivm lideri) öğretilerine verdim. Onun akıl hocalığının beni daha iyi biri yapacağına tüm kalbimle inanıyordum. Sadakatimi, kaynaklarımı ve nihayetinde hayatımı ona adadım. Bu hayatımın en büyük hatası ve pişmanlığıydı.

Son iki yıldır ailesinin Kaliforniya’daki evinde ev hapsinde tutulan 28 yaşındaki eski oyuncunun en az 15 yıl hapis cezası alması bekleniyor.

Seks tarikatına katılan Allison Mack itiraf ettiSeks tarikatına katılan Allison Mack itiraf etti


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