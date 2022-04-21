Selahattin Paşalı bebeğine rol aldığı dizisinin ismini verdi! Selahattin Paşalı bebeğine ne isim verdi? Selahattin Paşalı'nın bebeğinin ismi ne oldu?

Selahattin Paşalı, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Lara Tümer ile dünya evine girdi. Selahattin Paşalı, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 41. İstanbul Film Festivali’nin ödülleri törenine katıldı. Ünlü oyuncu gecede bebeklerine hangi ismi vereceklerini açıkladı. İşte haberin detayları...

SELAHATTİN PAŞALI BEBEĞİNE NE İSMİNİ VERDİ?

Sevgilisi Lara Tümer ile geçtiğimiz hafta sade bir törenle dünyaevine giren ve şimdilerde baba olmaya hazırlanan Selahattin Paşalı, gazetecilerin, "Düğününüz için neler söylemek istersiniz?" sorusunu da cevaplayan Paşalı, "Aile arasında sade bir düğün olsun istedik. Çok heyecanlıyım, başka bir heyecanım ise baba olacak olmam..." diyerek, mutluluğunu dile getirdi.

Ünlü oyuncu, gecede bebeklerine verecekleri adı da açıkladı. Selahattin Paşalı, "Kızımızın ismi 'Leyla Pera Paşalı' olacak inşallah." ifadelerini kullandı.

Bir dönem 'Kurt Seyit ve Şura' dizisinde rol alan Kıvanç Tatlıtuğ da oğluna 'Kurt Efe' adını vermişti.

"PERA" İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Pera, "karşı taraf, öte taraf" anlamına gelmektedir. Latince bir kelime olan Petra söz öbeğinden türetilmiştir. Sağlam ve güçlü bir kişiyi ifade eder. Pera isminin bir diğer anlamı ise Peri olarak bilinir.

SELAHATTİN PAŞALI KİMDİR?

Selahattin Paşalı, 2 Şubat 1990 yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde doğdu. Henüz 14 yaşında Darüşşafaka Spor Kulubü'ne transfer olmuştur. Altyapı boyunca takım kaptanlığı yaptı. Eğitimini Budapeşte'de Sanat Yönetimi okuyarak tamamladı. Ardından Craft Atölye'de oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk kariyerine 2017 yılında Show TV'de yayınlanmış olan Kalp Atışı dizisiyle başladı. Ardından 2018 yılında Bir Umut Yeter dizisinde oynadı. 2019 yılında ise Kanal D'de yayınlanmış olan Leke dizisinde oynadı. 2020 yılında başrolde Halit Ergenç ve Ozan Güven'in olduğu Babil dizisiyle kariyerine devam etti. Yine 2020 yılında Paşalı, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde "Osman Demirkan" karakterini canlandırarak geniş kitleler tarafından tanındı. Son olarak dijital platform için çekilen Pera Palas'ta Gece Yarısı adlı dizi de rol aldı.

