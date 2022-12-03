Selçuk Bayraktar’dan ‘Kızılelma’ paylaşımı: Zor tutuyoruz!

Baykar'ın devreye sokmaya hazırlandığı son bombası olan ‘Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı’ projesinin test süreci, yer testleri ile devam ediyor. Selçuk Bayraktar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Kızılelma ile ilgili şu ifadelere yer verdi: "Zor tutuyoruz… Bayraktar KIZILELMA teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti. Az kaldı inşallah…"

İLK UÇUŞ 2023’TE GERÇEKLEŞECEK

Bayraktar KIZILELMA'nın ilk uçuşunun 2023'te gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Bayraktar KIZILELMA özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak.

Türkiye'nin inşa ettiği ve halihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu Gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar KIZILELMA, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek.

Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında da aktif rol alacak.

