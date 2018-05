Selçuk İnan'dan Fatih Terim, Arda Turan ve Galatasaray itirafları

Hayatının her anında Galatasaray'ın olacağını aktaran Selçuk İnan, "Galatasaray benden ne isterse her zaman o olacak. Bir yıl daha sözleşmem var ama bu bir sene sonra ayrılacağım anlamına gelmez. 'Kal' derlerse kalırız, 'git' derlerse gideriz. Galatasaray'ın olduğu her yerde ben olurum. İlerleyen dönemde Galatasaray'da farklı bir pozisyonda yer almak gibi bir hedefim var. Her zaman futbolun içinde olacağım. Futbolun içinde olduğum sürece de Galatasaray menfaatleri için ne gerekiyorsa onu yapmaya hazırım." şeklinde görüş belirtti.

Fatih Terim ile çok iyi anlaştıklarını aktaran Selçuk İnan, sözlerine şöyle devam etti:

"Fatih hocanın bende ayrı bir yeri var. Aslında Türkiye'de birçok futbolcu için öyle. Milli takıma ilk o çağırdı. Galatasaray'da beni çok görmek isteyen de oydu. Şimdi de beraberiz. Belki de son yıllarda Fatih hoca ile en çok çalışan oyuncuyum. Artık onun hemen hemen her şeyini biliyorum. O da aynı şekilde benim her şeyimi biliyor. Birbirimizi çok iyi anlayabiliyoruz. Aslında bütün oyuncularla aynı yakınlığı kurmaya çalışıyor. Bunun da her zaman faydasını görüyor. İnşallah bundan sonra da görmeye devam eder ve biz şampiyonluklara devam ederiz. Fatih hoca sadece Galatasaray ve bizim için değil, Türk futbolu için bir şans. Bence ondan yararlanabildiğimiz kadar yararlanmalıyız."

"Kırgınlık değil ama üzüldüğüm anlar oldu"

Selçuk İnan, zaman zaman kendisine tepki gösteren sarı-kırmızılı taraftarlara kırgın olmadığını vurgulayarak, "Kırgınlık değil ama üzüldüğüm anlar oldu. Her zaman onları anlamaya çalıştım. Beni çok sevdiklerine inandığım için her zaman mücadeleme devam ettim. Onları çok seviyorum. 7 sene önce de onları çok sevdiğim ve bu takıma gönül verdiğim için geldim. Onlar bana ne yaparsa yapsın her zaman affetmeye hazırım. Çünkü böyle bir karaktere sahibim. Düşmanlık, kin, sevgisizlik bana göre şeyler değil. Tepkiler tabii ki olacaktır, çünkü her zaman başarı istiyorlar. Bazı taraftarlarımız zor şartlarda gelip maçı izliyor. Her şeyin farkındayım. Dolayasıyla hiçbir zaman kırgınlık olamaz. Bulunduğum yerin farkındayım, ona göre davranmaya devam edeceğim." şeklinde konuştu.