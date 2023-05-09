Selda Bağcan'dan seçime günler kala Muharrem İnce'ye çağrı! "Eski hukukumuza dayanarak..."

Türkiye'nin kilitlendiği 14 Mayıs seçimlerinde 4 cumhurbaşkanı adayından biri olan Muharrem İnce adaylığıyla gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Usta sanatçı Selda Bağcan ise Muharrem İnce'ye adaylıktan çekilme çağrısında bulundu.

Hem Instagram hem de Twitter hesabından paylaşım yapan Selda Bağcan, "Sayın MUHARREM iNCE eski hukukumuza dayanarak iki fizikçi olmanın dayanılmaz ağırlığı ile seçimin birinci turda bitmesi için gerekeni yapmanızı rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bağcan'ın paylaşımı sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

