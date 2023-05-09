MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Selda Bağcan'dan seçime günler kala Muharrem İnce'ye çağrı! "Eski hukukumuza dayanarak..."

Selda Bağcan'dan seçime günler kala Muharrem İnce'ye çağrı! "Eski hukukumuza dayanarak..."

09.05.2023 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pazar günü gerçekleşecek seçimler için cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İnce'ye siyaset dünyasından olduğu kadar sanat camiasından da çağrılar geliyor. Son olarak ünlü sanatçı Selda Bağcan, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. "Eski hukukumuza dayanarak" diyen Bağcan'ın paylaşımı dikkat çekti.

Selda Bağcan'dan seçime günler kala Muharrem İnce'ye çağrı! "Eski hukukumuza dayanarak..."

Türkiye'nin kilitlendiği 14 Mayıs seçimlerinde 4 cumhurbaşkanı adayından biri olan Muharrem İnce adaylığıyla gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Usta sanatçı Selda Bağcan ise Muharrem İnce'ye adaylıktan çekilme çağrısında bulundu.

Hem Instagram hem de Twitter hesabından paylaşım yapan Selda Bağcan, "Sayın MUHARREM iNCE eski hukukumuza dayanarak iki fizikçi olmanın dayanılmaz ağırlığı ile seçimin birinci turda bitmesi için gerekeni yapmanızı rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bağcan'ın paylaşımı sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Transparan giyip dekoltesiyle mest ettiTransparan giyip dekoltesiyle mest etti
Transparan giyip göğüslerini çiçek motifleriyle kapattıTransparan giyip göğüslerini çiçek motifleriyle kapattı
Transparan giyip göğüs dekolteli pozuyla mest etti!Transparan giyip göğüs dekolteli pozuyla mest etti!
Anahtar Kelimeler:
seçim Muharrem İnce Selda Bağcan sosyal medya Hukuk

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'nin teklifine tek cümlelik yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'nin teklifine tek cümlelik yanıt

Kamu işçileri için Toplu İş Sözleşmesi bugün imzalanıyor

Kamu işçileri için Toplu İş Sözleşmesi bugün imzalanıyor

İzmir'de dev operasyon! 310 kişi gözaltında

İzmir'de dev operasyon! 310 kişi gözaltında

Bakan Karaismailoğlu'yla CHP'li Kaya arasında sert tartışma! Bakan salonu terk etti

Bakan Karaismailoğlu'yla CHP'li Kaya arasında sert tartışma! Bakan salonu terk etti

Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray itirafı!

Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray itirafı!

Sakarya'da tehlikeli gerginlik: Namaz sonrası 2 ev ateşe verildi

Sakarya'da tehlikeli gerginlik: Namaz sonrası 2 ev ateşe verildi

İlginizi Çekebilir

Asıl gelinlik ortaya çıktı! "Bu sefer olmuş"

Asıl gelinlik ortaya çıktı! "Bu sefer olmuş"

İç çamaşırı giymedi! Göğüslerinin görünmesine aldırış etmedi

İç çamaşırı giymedi! Göğüslerinin görünmesine aldırış etmedi

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi, düzleştirici... Kişisel bakımın en sevilenleri şimdi indirimde!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi, düzleştirici... Kişisel bakımın en sevilenleri şimdi indirimde!

Resmen İngiltere Kralı oldu! 70 sene sonra ilk kez...

Resmen İngiltere Kralı oldu! 70 sene sonra ilk kez...

Öğretmen okul bahçesinde mastürbasyon yaparken yakalandı

Öğretmen okul bahçesinde mastürbasyon yaparken yakalandı

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.