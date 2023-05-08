HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'nin teklifine tek cümlelik yanıt: Biz yolumuza bakıyoruz

Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'nin teklifine tek cümlelik yanıt: Biz yolumuza bakıyoruz

08.05.2023 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulunuyor. Seçimin ilk turda kendi lehlerine biteceğini ifade eden Kılıçdaroğlu'na, geçtiğimiz günlerde Muharrem İnce'nin, 'Babacan ve Davutoğlu çekilirse Millet İttifakı'nı desteklerim' sözleri soruldu. Kılıçdaroğlu soruya, "Biz yolumuza bakıyoruz." diyerek yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'nin teklifine tek cümlelik yanıt: Biz yolumuza bakıyoruz

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV'de önemli açıklamalarda bulunuyor. Kılıçaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, 'Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu çekilirse Millet İttifakı'na destek veririm' teklifini değerlendirerek dikkat çeken ifadeler kullandı.

"SORUNSUZ HİÇBİR ALANIMIZ YOK, SARAY HARİÇ"

"Seçim ilk turda biter. Seçim meydanları güzel diyen Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Meydanlar demokrasi istiyor, ekonominin düzelmesini istiyor. Çıkış istiyor, umut istiyor, bahar istiyor. Sorunsuz hiçbir alanımız yok, saray hariç. Onun dışında her kesim sorunlardan çıkmak, kurtulmak istiyor."

ERZURUM'DAKİ OLAYLAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Erzurum'da dün düzenlenen "Halk Buluşması"nda yaşanan gerginliğe ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Elinde Türk bayrağı olan 7-8 yaşındaki bir çocuğa kim hangi gerekçeyle taş atar. Hangi vicdan sahibi buna evet der? Elinde taş olan kişiler bunu güvenlik güçlerinin gözetiminde yapıyorlar. Bütün bu olayların temel sorumlusu sarayda oturan kişidir. Toplumu bu kadar germenin mantığı var mı? Bu seçim sürecinde bir kez dahi adını ağzıma almadım. Hayatımda hiç duymadığım yalanları bu dönemde duydum. Bu kadar karalamaların olduğu bir seçim hatırlamıyorum. Cumhurbaşkanlığı makamı devletin sigortasıdır. Son başvurulan ve sorunların çözüldüğü makamdır. Bırakmışsınız orayı, devlet sahipsiz kaldı, asıl beka sorunu budur."

MUHARREM İNCE'NİN TEKLİFİ

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında yaptığı 'Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu çekilirse Millet İttifakı'na destek veririm' teklifini değerlendirerek,
"Biz yolumuza bakıyoruz. İnce'ye teklif yapıldı. Ayrıntılara girmek istemem ama medyada da yer aldı. İnce ile görüşmemizden sonra Engin Altay'ı Muharrem Bey'e gönderdim." dedi.

Seçimlere günler kala Muharrem İnce'den CHP'ye flaş çağrı! Seçimlere günler kala Muharrem İnce'den CHP'ye flaş çağrı!

"TAVRIM SON DERECE NET"

Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Geçmişe yönelik yapacağımız sorgulama kul hakkı yiyenler, yolsuzluk yapanlar ile ilgilidir. Bununla ilgili tavrım son derece net. Kim olursa olsun babam bile olsa yolsuzluk yapmış ve ben göz yummuşsam ben devleti yönetemem."

İlginizi Çekebilir

İnce'nin teklifine verdiği yanıt gündem oldu!

İnce'nin teklifine verdiği yanıt gündem oldu!

 İnce'nin çağrısına CHP'den "Çok olumlu yanıt veriyoruz" açıklaması!

İnce'nin çağrısına CHP'den "Çok olumlu yanıt veriyoruz" açıklaması!

 Muharrem İnce'den tartışma yaratacak sözler! "Millet İttifakı çekilsin, beni desteklesin"

Muharrem İnce'den tartışma yaratacak sözler! "Millet İttifakı çekilsin, beni desteklesin"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İYİ Parti Lideri Akşener canlı yayında açıkladı!İYİ Parti Lideri Akşener canlı yayında açıkladı!
Hatay'da katliam gibi kaza! 12 kişi hayatını kaybettiHatay'da katliam gibi kaza! 12 kişi hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu 'Benim saray merakım yok' deyip seslendi!Kılıçdaroğlu 'Benim saray merakım yok' deyip seslendi!
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP

En Çok Okunan Haberler

Toplu İş Sözleşmesi zammı için son viraj: Tarihi Erdoğan açıkladı

Toplu İş Sözleşmesi zammı için son viraj: Tarihi Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Provokasyon çıkarıp, şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Provokasyon çıkarıp, şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar

Sakarya'da tehlikeli gerginlik: Namaz sonrası 2 ev ateşe verildi

Sakarya'da tehlikeli gerginlik: Namaz sonrası 2 ev ateşe verildi

29 Ekim'de herkese 10 bin euro vatandaşlık parası

29 Ekim'de herkese 10 bin euro vatandaşlık parası

Transparan giyip göğüslerini çiçeklerle kapadı

Transparan giyip göğüslerini çiçeklerle kapadı

İmamoğlu'ndan dikkat çeken çağrı!

İmamoğlu'ndan dikkat çeken çağrı!

İlginizi Çekebilir

Tüm dünya taç giyme törenini takip ederken kehanetiyle şaşkına çevirdi

Tüm dünya taç giyme törenini takip ederken kehanetiyle şaşkına çevirdi

Herkesin içinde soyunmak zorunda kaldılar! “İç çamaşırımıza kadar...”

Herkesin içinde soyunmak zorunda kaldılar! “İç çamaşırımıza kadar...”

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi, düzleştirici... Kişisel bakımın en sevilenleri şimdi indirimde!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi, düzleştirici... Kişisel bakımın en sevilenleri şimdi indirimde!

“Açık giyinme” eleştirilerine sert çıktı! “Vücudumu sergilemeyi...”

“Açık giyinme” eleştirilerine sert çıktı! “Vücudumu sergilemeyi...”

Öğretmen okul bahçesinde mastürbasyon yaparken yakalandı

Öğretmen okul bahçesinde mastürbasyon yaparken yakalandı

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.