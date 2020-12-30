HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Selda Taş'ın katil zanlısı eşi: Aldatıyordu, öldürdüm

Selda Taş'ın katil zanlısı eşi: Aldatıyordu, öldürdüm

30.12.2020 12:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Selda Taş'ın katil zanlısı eşi: Aldatıyordu, öldürdüm

Malatya'da, çok sayıda suçtan sabıka kaydı bulunan, uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen ve dün eşi Selda Taş'ı (38) tabancayla başından vurarak, öldüren Mehmet Taş'ın (40) emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanıp, cezaevine gönderilen Taş'ın ifadesinde "Eşim beni aldatıyordu, bu nedenli tartışmadan dolayı silahı çektim, öldürdüm" dediği öğrenildi.

Olay, dün sabaha karşı Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Taş ile eşi Selda Taş arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Taş, eşini çocuklarının gözü önünde tabancayla başından vurarak, öldürdü. Olay sonrası apartmandan çıkarken yakalanan Mehmet Taş, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Taş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Selda Taş'ın cenazesi ise otopsisinin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

71b4730d4f00d6c2cf5769b13ab9a0e4

'SİLAHI ÇEKTİM, ÖLDÜRDÜM'

Mehmet Taş'ın, gözaltına alındıktan sonra emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Eşinin kendisini aldattığını öne süren Taş'ın, ifadesinde, "Eşim beni aldatıyordu, aramızdaki bu nedenli tartışmadan dolayı silahı çektim, eşimi öldürdüm" dediği belirtildi.

5dba66dfdf2c9f86b08e424d8170d1cd

ÇOCUKLAR: BABAMIZ UYUŞTURUCU KULLANIRDI

Öte yandan gözleri önünde anneleri öldürülen çiftin 3 çocuğu, polise, babalarının sürekli uyuşturucu kullandığını anlattı. Çocuklardan biri, "Babamız uyuşturucu kullanırdı. Babam, annemle sürekli kendisini aldattığı şüphesiyle kavga ediyordu" dedi.

Cinayetin ardından çiftin yaşadığı mahalledeki komşuları da büyük üzüntü yaşadı. Mahalleli, çiftin sık sık kavga ettiklerini, evlerinden tartışma sesleri geldiğini ve cinayeti duyunca çok üzüldüklerini söyledi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zeynep Alkan bıçak altına yattı Zeynep Alkan bıçak altına yattı
Türkiye'yi sarsan Aylin Sözer cinayetinde önemli detaylar ortaya çıktıTürkiye'yi sarsan Aylin Sözer cinayetinde önemli detaylar ortaya çıktı
Yılbaşı özel çekiliş bileti nasıl alınır?Yılbaşı özel çekiliş bileti nasıl alınır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yapılandırmada başvuru süreci uzadı

Yapılandırmada başvuru süreci uzadı

Hareketlilik 04.00'te yaşandı: Tarlaya uçunca yakalandılar

Hareketlilik 04.00'te yaşandı: Tarlaya uçunca yakalandılar

Çin'in ürettiği koronavirüs aşısı Türkiye'de

Çin'in ürettiği koronavirüs aşısı Türkiye'de

Cezaevine giriyorlar! "Hak ettiğimiz son"

Cezaevine giriyorlar! "Hak ettiğimiz son"

Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi

Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi

Zorunlu olmuştu! Yeni dönem böyle başladı

Zorunlu olmuştu! Yeni dönem böyle başladı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Diğer Haberler

Ormanların en heybetlisi: Kayın ağacı

Ormanların en heybetlisi: Kayın ağacı

Protein kaçağı ne anlama gelir? İdrarda protein kaçağı neden olur?

Protein kaçağı ne anlama gelir? İdrarda protein kaçağı neden olur?

Türkiye'yi sarsan Aylin Sözer cinayetinde önemli detaylar ortaya çıktı

Türkiye'yi sarsan Aylin Sözer cinayetinde önemli detaylar ortaya çıktı

Eski eşinin boğazını kesip 5 kez bıçaklayan sanık: Yanlış anlaşılma oldu

Eski eşinin boğazını kesip 5 kez bıçakladı, sözleri 'pes' dedirtti

Kardeşini öldürüp araç içerisinde yakan sanığa 20 yıl hapis cezası

Kardeşini öldürüp araç içerisinde yakmıştı! Cezası belli oldu

Safir taşı nedir? Faydaları nelerdir?

Safir taşı nedir? Faydaları nelerdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.