Sele teslim olan Artvin'de şimdi de kuraklık tehlikesi

Bayburt'taki Mescit Dağları'ndan doğan ve Gürcistan'ın Batum ilinden Karadeniz'e dökülen, Güney Amerika'daki Amazon Nehri'nden sonra ikinci, Türkiye'nin ise en hızlı akan Çoruh Nehri, üzerine inşa edilen barajlarla milli ekonomiye katkı sağlanıyor. 410 kilometresi Türkiye sınırlarında, 21 kilometresi ise Gürcistan sınırlarında yer alan 431 kilometre uzunluğundaki Çoruh Nehri üzerine kurulan barajlarda doluluk oranları azaldı. Borçka Barajı yüzde 56, Muratlı Barajı yüzde 27 ve Deriner Barajı yüzde 5 doluluk oranı ölçüldü.

"YAĞIŞLARDA YÜZDE 50 AZALMA VAR"

Artvin’in, son dönemlerin en kurak yıllarından birini yaşadığını belirten Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu, “Son 3 aylık yağışlara baktığımızda yağışlarda yüzde 50’lik, yıllık yağışlara baktığımızda ise yüzde 40’lık bir azalma söz konusudur. Bu azalmayı barajlardaki su seviyesine baktığımızda da görüyoruz. Çoruh Vadisi’nin en büyük barajı olan Deriner Barajı’nda yaklaşık yüzde 5’lik bir doluluk var. Yine vadideki diğer barajların doluluk oranlarında da azalmalar var. Beklenen yağışlar olmazsa ciddi anlamda su sıkıntısı yaşayabiliriz. Bunun için şimdiden herkesin tedbir almasında fayda var” diye konuştu.

Kaynak: DHA

