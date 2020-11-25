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'Selefi dernekler silahlanıyor' demişti! Cübbeli Ahmet savcılıkta neler anlattı?

25.11.2020 22:29 | Son Güncelleme:
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'Selefi dernekler silahlanıyor' demişti! Cübbeli Ahmet savcılıkta neler anlattı?

CNN TÜRK'te Ahmet Hakan'ın programına katılan 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü “Silahlanan selefi dernekler” iddiası ile ilgili savcılığa verdiği bilgilerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Tarafsız Bölge’de Ahmet Hakan’ın sorularını yanıtladı.

Ahmet Mahmut Ünlü'nün açıklaması şu şekilde:

81 mescit bir dernekte olunca '2 bini bulur' dedim fakat dernek lafından dolayı kamuoyundan özür dilerim. Ben bunu naklettim. Burada yapılanma var. 'Ben adres veremem' dedim ama biliyorum da veremem demedim. Bilmediğim için veremem dedim. Ben Adıyaman'daki adresi aklımda tutmadım. Bu lafımdan dolayı 'hiçbir bilgi veremedi, bomboş çıktıya' çevirdiler.

"KİTABEVİNİN GÖRÜNTÜLERİNİ VERDİM"

"Halbuki ben silahları görüntüleriyle kitabevinin görüntülerini verdim. Sadece benim dediğimi yazdılar. Bana bir şey demediler. Arkadaşlar bana dediler ki; Sen bu ifadeye gideceksin herkes peşine düştü bu işin. Sen bu ifadeyi verirken 5-10 tane klasör yapmıştın kendine göre toparladıklarını ver, sonra bizim ismimizi ver. Benim birlikte çalıştığım arkadaşlar. Derneklerinde sohbet yaptığım 30 senelik hukukum olan yapı. Her yerde selefilere karşı faaliyetleri var bu arkadaşların.

Emniyet çağırdığında 'mecbur gideceğim' dedim. Kendi toparlamamı yaptım.

Ben ifademde dedim ki "Falan soyadlı kişiye ben güveniyorum bu arkadaşlar çok detaylı araştırma yapacaklar. Benim dosyama ilişik olarak atfediyorum" dedim.

Cübbeli Ahmet 'Selefi dernekler silahlanıyor' iddiası ile ilgili ifadeye çağırıldıCübbeli Ahmet 'Selefi dernekler silahlanıyor' iddiası ile ilgili ifadeye çağırıldı

"13 BİN 99 SAYFA DOKÜMAN VERDİLER

25 Eylül'de ben gittim 2 hafta da onlar gitti. Bizim arkadaşlara sürekli telefon ettim. 'Gittiniz mi, gitmediniz mi?' diye. 15 günde tamamen dokümanlar hazırlandı. 13 Ekim günü bu arkadaşlar gitti. 757 sayfaya imza atıp verdiler. 13 bin 99 sayfa da doküman verdiler.

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