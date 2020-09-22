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Cübbeli Ahmet 'Selefi dernekler silahlanıyor' iddiası ile ilgili ifadeye çağırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 13:14 | Son Güncelleme

Cübbeli Ahmet olarak da bilinen Ahmet Mahmut Ünlü 'Selefi dernekler silahlanıyor' iddiası ile ilgili savcılık harekete geçti. Savcılık, Ahmet Mahmut Ünlü'ye tebligat göndererek ifadeye çağırdı.

Cübbeli Ahmet 'Selefi dernekler silahlanıyor' iddiası ile ilgili ifadeye çağırıldı

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün "Savcılar beni çağırırsa silahlanan 150 derneğin ismini vermeye hazırım" çıkışının ardından İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama gelmişti. Bakan Yardımcısı Ersoy iddialara kayıtsız kalmalarının mümkün olmadığını, terör ve istihbarat birimlerinin tahkikata başladığını açıklamıştı.

Ünlü'nün bu iddialarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti. Savcılık, Ahmet Mahmut Ünlü'ye tebligat göndererek ifadeye çağırdı.

Ünlü'nün önümüzdeki günlerde adliyeye giderek bahsettiği 150 derneğin ismini vermesi bekleniyor.

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