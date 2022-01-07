Selen Görgüzel Hamdi Alkan evliliğinde kriz mi çıktı? Cevabı dikkat çekti

Selen Görgüzel, önceki gün Akmerkez'deydi. Koşturarak bir mekana gireceği sırada görüntülenen Görgüzel, “Çok acelem var, geç kaldım. Konserler ve yeni bir proje var, onunla ilgili toplantımız var. Değişik bir şeyler yapacağız” dedi.

"ÖN YARGILARLA MÜCADELE EDİYORUM"

Sabah'ta yer alan habere göre; Görgüzel, "Yılbaşı sahnesi nasıl geçti sorusuna, "10 numara beş yıldız geçti. Gerçekten yeni seneye şahane girdik. Sahnemiz, sahne performansımız, gelen dostlarımız, kıyafetim ve şovum... Üzerimdeki ön yargıyı yavaş yavaş atıyorum. Sahne işini bir heves gibi gördüğümü düşünenler aslında benim ne kadar profosyonel olduğumu fark edip, keyif alarak ayrılıyorlar sahnemizden. Bu da beni çok mutlu ediyor tabi ki" yanıtını verdi.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu, "Çok zor kendini ispat etmek zorunda olmak. Bu ön yargılar benim üzerimde maalesef uzun yıllardır olan bir şey, bu işin bu kadar uzamasındaki sebep ön yargılarla yaptığım mücadele. Bu mücadele beni geciktirdi. Şu anda her şey çok güzel gidiyor, maşallah diyelim” ifadelerini kullandı.

"AİLESİYLE OLMAYI TERCİH ETTİ"

Yılbaşı sahnesini eşi Hamdi Alkan'ın izlemediği hatırlatılınca Görgüzel, "Hamdi Bey'in annesi biraz rahatsız, Antakya’da onlarla olmayı tercih etti” şeklinde konuştu.

Daha sonra bir süre düşünen Selen Görgüzel’e, "Siz bunu içerlemişsiniz" yorumuna, "Öpüyorum sizi" karşılığını verdi. "Evlilikte sorunlar mı var?" şeklindeki soruya ise sessiz kalıp mekana giriş yaptı.

