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  4. Selen Görgüzel'in çılgın dansı sosyal medyanın dilinde! "Abla sperm sana iyi gelmedi"

Selen Görgüzel'in çılgın dansı sosyal medyanın dilinde! "Abla sperm sana iyi gelmedi"

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.02.2024 08:30 | Son Güncelleme:
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Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde erkek sperminin canlı ve tazeyken yüze sürüldüğünde ciltte lifting etkisi yarattığını söyleyen Görgüzel bu defa çılgın dansıyla gündem oldu. Görgüzel'in sahnede kendindinden geçtiği anlara yorum yağdı.

Oyuncu Hamdi Alkan'ın eski eşi şarkıcı Selen Görgüzel, yaptığı açıklamalarla gündem yaratmaya devam ediyor. Şimdilerde Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Görgüzel, geçtiğimiz günlerde erkek sperminin canlı ve tazeyken yüze sürüldüğünde ciltte lifting etkisi yarattığını söyleyerek uzun süre konuşulmuştu.

Selen Görgüzel şimdi de çılgın dansıyla gündem oldu. Dün sahne de doğum gününü kutlayan ünlü isim dans ederken adeta kendinden geçti.

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Ünlü ismin o anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Görgüzel'e; 'Abla sperm sana iyi gelmedi', 'Sesini de yanına alsaymış keşke', 'Bence ruh sağlığı iyi değil', 'Ses nerede bulamadım ben' gibi yorumlar yapıldı.

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2014'te Hamdi Alkan'la evlenen, önce oyunculuğa 2022'deki boşanmanın ardından da hem şarkıcılığa, hem magazin programı sunuculuğuna soyunan Selen Görgüzel, sık sık gündem oluyor.

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Selen Görgüzel, birbirinden tuhaf ve çarpıcı açıklamalarının yanında enteresan kombinleri, dansları ve yorumlarıyla da adından söz ettiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Selen Görgüzel Oyuncu Hamdi Alkan hamdi
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