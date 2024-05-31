Selen Görgüzel, Sıla derken şimdi de düşük bel modasına Hande Yener uydu! Sosyal medyanın diline düştü

Düşük bel pantolonlar 2000'lerin en büyük trendlerinden biriydi. Üstünden yıllar geçti, yaklaşık 20 yıl öncesinin düşük bel pantolonları yeniden moda oldu.

Selen Görgüzel, Sıla derken Hande Yener de düşük bel pantolon modasına uydu.

Sosyal medya paylaşımları ve başarılı kariyeri ile gündemden düşmeyen Hande Yener bu kez sahne tarzı ile adından söz ettirmeyi başardı.

"BU TARZ SANA YAKIŞMIŞ"

Yener'in geniş düşük bel kot pantolonu sosyal medyada çok konuşuldu. Şarkıcının sahne tarzına hayranları tarafından yorum yağdı.

Şarkıcının sahne tarzı ile ilgili, "Düşük bel pantolon moda oldu", "Nedense bu tarz sana yakışmış", "Artık herkes düşük bel pantolon giyiyor", "Yapma Hande bu ne?", "Bu tarz olmamış", "Ay yok olmamış" gibi yorumlar yapıldı.







