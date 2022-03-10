Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan 2014 yılında evlendi. Çift bir süre önce Selen Görgüzel'in 'Seviyorsan Git Ayrıl Bence' adlı tiyatro oyujnunda Kangı'yı öpmesi nedeniyle gündem olmuştu. Alkan da oyunu izlemeye gitmiş ve eşine destek olmuştu. Çiftin ayrıldığı ileri sürüldü. Peki Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan boşanıyor mu? İddialar doğru mu? Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan ayrıldı mı? konuya ilişkin detaylar haberimizde.

SELEN GÖRGÜZEL VE HAMDİ ALKAN BOŞANIYOR MU?

Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan'ın bir süre önce boşanmanın eşiğinden döndükleri biliniyor. Görgüzel konuya ilişkin yaptığı bir açıklamada "Evet, bir dönem ilişkimiz bir sınav verdi. Boşanmanın eşiğinden döndük. Kimse itiraz etmesin, uzun süreli ilişkilerde bu inişler çıkışlar yaşanıyor." ifadelerini kullanmıştı. Selen Görgüzel - Hamdi Alkan çiftinin boşanacağı iddia edildi.

SELEN GÖRGÜZEL VE HAMDİ ALKAN AYRILDI MI?

Selen Görgüzel - Hamdi Alkan çifti son dönemde sık sık boşanma haberleriyle gündeme geliyor.

Evliliklerinde zorlu günler yaşayan çiftin, yaşadıkları anlaşmazlıklar sebebiyle ayrılma kararı aldıkları öğrenildi. Selen Görgüzel'in eşi Hamdi Alkan'la yaşadığı evi terk ettiği ve İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Etiler'de kiraya çıktığı öne sürüldü.

SELEN GÖRGÜZEL KİMDİR?

Selen Görgüzel, 9 Şubat 1979 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Çalışma hayatına daha lise yıllarında Okan Bayülgen’in “Televizyon Çocuğu” programında kamera arkasında part time çalışarak başlamış olan Görgüzel eğitimini 50. Yıl Tahran Lisesi'nde tamamlamıştır. Henüz 18 yaşındayken erken bir evlilik yapan Selen Görgüzel, 2003 senesinde ilk eşinden ayrılmıştır. Selen Görgüzel'in bu evliliğinden İlknaz isimli bir kızı bulunmaktadır.

Selen Görgüzel 1996 senesinde İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan ‘’Zirvedeki Sesler’’ isimli programı sunarak ekran hayatına başlamıştır. Bu ilk adım sonrasında çeşitli kanallarda da, kendi hazırlayıp sunduğu programlarla planlarını hayata geçirmiştir. Mahallenin Muhtarları, Avrupa Yakası, Belalı Baldız, Emanet, Deli Dumrul, Oğlum İçin, Tılsım Odası, Pars Narkoterör, Ağlamak Yok, Doktorlar, Kurtlar Vadisi gibi dizilerin kadrosunda yer almıştır. Eşi Hamdi Alkan’ın yönetmen koltuğunda oturmuş olduğu O Hayat Benim dizisindeki Cevriye karakteriyle büyük bir kitle tarafından tanınmıştır.

Selen Görgüzel 2017 senesinin yaz sezonunda ise Star TV'nin sevilen dizisi Türk Malı ile izleyicisi karşısına çıkmıştır.

HAMDİ ALKAN KİMDİR?

Hamdi Alkan, 15 Temmuz 1967 tarihinde Antakya'da Döver Köyü'nde doğmuştur. Biri kız, beşi erkek 6 kardeşin en küçüğüdür. Babası emekli memur, annesi ev hanımıdır. İlkokul, ortaokul ve liseyi Antakya'da okudu. Daha sonraİstanbul'a gelerek kazandığı Yıldız Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliği bölümünde okudu, 12 senede elektrik mühendisi olarak mezun oldu. Yıldız Teknik Üniversitesinde tiyatro bölümünde tiyatro hocalığı, genel sanat yönetmenliği yapmaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi oyuncularının bütün oyunlarına bazen yönetmen, bazen sponsor olarak destek olmaktadır.

İlkokul sıralarında tiyatro ile ilgilenmeye başladı. Ortaokul ve lisede bütün okul müsamerelerine katılırdı.

1990'lı yıllarda TRT'de başlayan "3 aşağı 5 yukarı" adlı programla TV dünyasına adım attı. Gafur Hüner ve Yalçın Menteş'le çalıştı. Hamdi Alkan, TRT'de ve birçok özel kanalda skeçler ve komedi programları yaptı. Televizyonlarda spor kendi yaptığı komedi programı Öz ofsayt'la başladı. Daha sonra "Reyting Reyting" sonrasında" Reyting Hamdi" ve "Hamdi Alkan TV" olarak bildimiz komedi programlarını yapmaya devam etti. Daha sonra kendi dizilerini çekmeye başladı.

Sadece çocukların yer aldığı TV'deki ilk çocuk mizah programı olan "Yumurcak TV"yi ATV' de 36-37 hafta yaptı.

2001 yılında "Şellale" adlı filmde konuk oyuncu olarak Hülya Koçyiğit, Tuncel Kurtiz, Aykut Oray, Ali Sürmeli, Ege Aydan, Nurgül Yeşilçay, Fikret Kuşkanile birlikte oynadı.

2004 yılında Show TV'de Türkiye'nin Yıldızları yarışması projesini yaptı. Buradan dereceye giren Beren Saat ve Engin Akyürek oynadığı dizilerde meşhur oldu.

2007 yılında Yönetmenliğini yaptığı "Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım" sinema filminde; senaristliğini ve yapımcılığını Birol Güven yaptı. Başrollerde iseVural Çelik, Yasemin Çonka, Hakan Yılmaz, Tamer Karadağlı ve Mahkumlar oynadı.

Turgut Özakman'ın senaryosunu yazdığı ve 2009 yılında Hamdi Alkan'ın yönetmenliğini yaptığı "Dersimiz Atatürk" sinema filminde başrollerde Halit Ergenç, Çetin Tekindor, Batuhan Karacakaya, Canan Hoşgör, Tolga Savacıoynamıştır.

Yüzmekten ve yatağına uzanıp film seyretmekten hoşlanan Hamdi Alkan'ın; afişler, teneke oyuncaklar, eski jilet koleksiyonu, kibrit koleksiyonu, dürbün koleksiyonu, resim koleksiyonu, tesbih koleksiyonu, kalem koleksiyonu, çakı koleksiyonu, kartvizit koleksiyonu gibi koleksiyonları vardır.

Hamdi Alkan, 1989 yılında 22 yaşındayken Canan Hoşgör ile evlendi. Zeynep (d. 1998) ve Ayşe (d.2007) adlarında iki kızı vardır. Hamdi Alkan, 1999 yılında eşi Canan Hoşgör'den boşandı, daha sonra 2006 yılında tekrar evlendiler. 2012 yılının Mart ayında tekrar boşandılar.

Hamdi Alkan, 24 Nisan 2014 tarihinde Selen Görgüzel ile Roma'da evlendi.

Hamdi Alkan'ın oynadığı film ve diziler:

2012 - İsmail Baki Tv (Tv Programı)

2012 - Yol Ayrımı (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi) (2. Bölüm)

2012 - 2013 - Muhteşem Yüzyıl (Şeyh Yahya Efendi)(TV Dizisi)

2011 - Arka Sıradakiler (TV Dizisi)

2006 - Güldünya (TV Dizisi)

2006 - 2007 - Ezo Gelin (TV Dizisi)

2006 - Emret Komutanım: Şah Mat (Pehlivan) (Sinema Filmi)

2006 - Anadolu Kaplanı (Rafet) (TV Dizisi)

2004 - Afacanlar Kampı

2004 - En İyi Arkadaşım (Cino) (TV Dizisi)

2004 - Cennet Mahallesi (Pavarotti) (TV Dizisi)

2003 - Okul (Milli Eğitim Müfettişi) (Sinema Filmi)

2003 - Neredesin Firuze (Hoca) (Sinema Filmi)

2003 - Hayat Bilgisi (TV Dizisi) 2003

2002 - Reyting Hamdi (Hamdi-Gazman-Yarmagül) (TV Dizisi)

2002 - En Son Babalar Duyar (TV Dizisi)

2001 - Şellale (Sarhoş) (Sinema Filmi)

1995 - Şark Kahvesi (TV Dizisi)

1994 - İnce İnce Yasemince (TV Dizisi)

1992 - Üç Aşağı Beş Yukarı (TV Dizisi)

1991 - Yeniden Doğuş Zamanı (Sinema Filmi)

Hamdi Alkan'ın yönetmenlik yaptığı film ve diziler:

2015 - Selam: Bahara Yolculuk (Sinema Filmi)

2014 - 2015 O Hayat Benim (TV Dizisi)

2014 - Gurbette Aşk (TV Dizisi)

2013 - Aşk Emek İster (TV Dizisi)

2012 - Kendimize Doğru (TV Dizisi)

2010 - Öğretmen Kemal (TV Dizisi)

2009 - Dersimiz Atatürk (Sinema Filmi)

2008 - Komedi Türk (TV Dizisi)

2007 - Bayrampaşa :Ben Fazla Kalmayacağım (Sinema Filmi)

2007 - 2011 - Arka Sıradakiler (TV Dizisi)

2005 - Yumurcak TV (TV Dizisi)

2005 - Afacanlar Kampı (TV Dizisi)

2004 - En İyi Arkadaşım (TV Dizisi)

Senaryo:

2011 - Arka Sıradakiler (TV Dizisi) 5. Sezon

Hamdi Alkan'ın yapımcı olduğu diziler :

2011 - Arka Sıradakiler (TV Dizisi) 5. Sezon

2006 - Güldünya (Yapım Yönetmeni) (TV Dizisi)

2005 - Afacanlar Kampı (TV Dizisi)

2004 - En İyi Arkadaşım (TV Dizisi)

