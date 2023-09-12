Selena Gomez ayna selfie'si ile sosyal medyayı salladı!

Son dönemde aldığı kilolarla dikkatleri üzerine çeken Selena Gomez, kendisiyle barışık. Kıvrımlarını seven ve artık sosyal medyada paylaşım yapmaktan çekinmeyen Gomez son pozuyla olay oldu.

Siyah üzerine tam oturan mayosuyla ayna karşısında poz veren Gomez'e hayranlarından beğeni yağdı.

Son dönemde kilolarıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı ve oyuncu, görüntüsüyle ilgili herhangi bir sorunu olmadığını ifade etmişti.

Ünlü isim ayrıca "Bir model değilim ve asla olmayacağım. Size sadece sizi sevdiğimi söylemek istedim ve beni destekleyip anladığınız için teşekkür ederim. Ve dürüst olmak gerekirse, insanları vücutları veya başka bir şey için utandırmaya inanmıyorum" demişti.