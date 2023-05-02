MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Selim Bayraktar'ın eşi Emel Karaköse kimdir, kaç yaşında? Emel Karaköse mesleği ne?

Selim Bayraktar'ın eşi Emel Karaköse kimdir, kaç yaşında? Emel Karaköse mesleği ne?

02.05.2023 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Veda Mektubu dizisinde hayat verdiği Ziya karakteriyle büyük beğeni toplayan Selim Bayraktar 5 yıldır birliktelik yaşadığı Emel Karaköse ile Antalya'da gerçekleşen bir törenle dünyaevine girdi. Çiftin mutlu gününden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Peki, Selim Bayraktar'ın eşi Emel Karaköse kimdir, kaç yaşında? Emel Karaköse mesleği ne? İşte tüm merak edilenler...

Selim Bayraktar'ın eşi Emel Karaköse kimdir, kaç yaşında? Emel Karaköse mesleği ne?

Veda Mektubu dizisinin sevilen oyuncusu Selim Bayraktar sevgisili Emel Karaköse ile evlendi. Antalya'da bir otelde evlenen ünlü çiftin nikah törenine aile yakınları ve dostları katıldı. Ünlü oyuncunun eşinin kim olduğu da merak edilmeye başlandı. Selim Bayraktar'ın eşi Emel Karaköse kimdir, kaç yaşında? Emel Karaköse mesleği ne? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. İşte tüm ayrıntılar...

SELİM BAYRAKTAR'IN EŞİ EMEL KARAKÖSE KİMDİR?

Emel Karaköse 3 Mart 1984 yılında doğmuştur. 39 yaşındaki güzel oyuncu Emel Karaköse, kariyerine 2016 yılı Pakistan yapımı olan 'Revenge of the Worthless' adlı Film ile başlamıştır. Ardından, 2017'de yerli Türk filmi Deccal 2'de ve 2018'de Selim Bayraktar'ın da oyuncuları arasında bulunduğu 'Sevgili Komşum' filmlerinde rol almıştır.

Selim Bayraktar 2

SELİM BAYRAKTAR KİMDİR?

Ünlü oyuncu Selim Bayraktar 1Haziran 1975’te Irak’ın Kerkük şehrinde dünyaya geldi. Türk baba ile Kerküklü annenin çocuğu olarak doğan oyuncu, ilkokulu Kerkük'te bitirmiş, 1987 yılında ailesi ile birlikte Türkiye'ye gelmiştir. Önce Eskişehir ardından ise Antalya'ya yerleşmiş ve lise eğitimini burada almıştır. 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra bir süre Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.

2007 yılında ise Antalya Devlet Tiyatrosu'na geçerek çalışmalarına orada devam etti. Tiyatroda Othello, Sırça Kümes ve Bay Kolpert gibi oyunlarda oynadı. Televizyonda ise ilk kez 2006 yılında, Köprü isimli dizide canlandırdığı Erdal karakteri ile gözüktü. Ardından 2009'da Bir Bulut Olsam dizisinde Mahmut Paşa karakterini canlandırdı. 2011 yılında Show TV'de yayınlanmaya başlayan tarihî televizyon dizisi Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Sümbül Ağa karakteri ile ünlendi. Daha sonra Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda, Kırmızı ve Aşk Sana Benzer sinema filmlerinde oynadı.

Oyuncu, yine Star TV'de yayınlanan Gecenin Kraliçesi dizisinde Hakan, Ufak Tefek Cinayetler dizisinde ise Edip karakterini canlandırmıştır. Ayrıca Onur Ünlü'nün yazıp yönettiği internet dizisi olan Görünen Adam'da Eşref Şerif rolünde oynamıştır. Dizi projelerinin yanı sıra Selim Bayraktar, Mu Tunç'un yazıp yönettiği Arada adlı sinema filminde Resul rolünde yer almıştır. Selim Bayraktar şimdilerde Kanal D'nin sevilen dizisi Veda Mektubu'nda rol almaktadır.

İlginizi Çekebilir

Anneler Günü Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe onlarca üründe kaçırılmayacak indirimler

Anneler Günü Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe onlarca üründe kaçırılmayacak indirimler

 Airfryerda 2800 TL indirim! Fırsatın sona ermesine dakikalar kaldı

Airfryerda 2800 TL indirim! Fırsatın sona ermesine dakikalar kaldı

 Her ihtiyaca ve beğeniye uygun en çok satan ürünleri sizin için seçtik

Her ihtiyaca ve beğeniye uygun en çok satan ürünleri sizin için seçtik

 Seyahat severlerin bir numaralı tercihi: Samsonite çantaları keşfedin

Seyahat severlerin bir numaralı tercihi: Samsonite çantaları keşfedin

 Beyler bu ilkbahar parfümleriyle kendinizi çok özel hissedeceksiniz!

Beyler bu ilkbahar parfümleriyle kendinizi çok özel hissedeceksiniz!

 Hem rahat hem şık! Puma'nın beğenilen Shuffle modelini sizin için inceledik

Hem rahat hem şık! Puma'nın beğenilen Shuffle modelini sizin için inceledik

 Müzik dinleme keyfinizi farklı bir boyuta taşıyacak hoparlörlerle tanışın

Müzik dinleme keyfinizi farklı bir boyuta taşıyacak hoparlörlerle tanışın

 Kıyafetlerinizdeki kırışıklıklara son! En iyi buharlı ütüleri keşfedin

Kıyafetlerinizdeki kırışıklıklara son! En iyi buharlı ütüleri keşfedin

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dubai için iddialı seçim! Dekoltesiyle boy gösterdiDubai için iddialı seçim! Dekoltesiyle boy gösterdi
Transparan giyen Nesrin Cavadzade sütyensiz pozuyla büyüledi!Transparan giyen Nesrin Cavadzade sütyensiz pozuyla büyüledi!
Sütyensiz tarzıyla dikkat çekti! Beğeni butonu çöktü Sütyensiz tarzıyla dikkat çekti! Beğeni butonu çöktü
Anahtar Kelimeler:
Selim Bayraktar sosyal medya Oyuncu yaşında karakteri mu tunç gününde

En Çok Okunan Haberler

'Seçim netleşmiştir' dedi, 12 gün kala son anketi açıkladı

'Seçim netleşmiştir' dedi, 12 gün kala son anketi açıkladı

Mezarından kalktı abdest alıp namaz kıldı

Mezarından kalktı abdest alıp namaz kıldı

Memur ve emekli maaş zammı için kritik veri

Memur ve emekli maaş zammı için kritik veri

5 ilin adını verdi, memleketiyle karşılaştırdı!

5 ilin adını verdi, memleketiyle karşılaştırdı!

Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Bilgin duyurdu

Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Bilgin duyurdu

İlk kez isim verdi! Feyzioğlu için dikkat çeken sözler

İlk kez isim verdi! Feyzioğlu için dikkat çeken sözler

İlginizi Çekebilir

Büyükannesine +18 görüntüler açtı! Yaşlı kadının tepkisi olay oldu

Büyükannesine +18 görüntüler açtı! Yaşlı kadının tepkisi olay oldu

En az 550 çocuğu var! Kara listeye alındı ve...

En az 550 çocuğu var! Kara listeye alındı ve...

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

Ayıya idam cezası verildi! Karar büyük şaşkınlık yarattı

Ayıya idam cezası verildi! Karar büyük şaşkınlık yarattı

Rüya orgazmı itirafı olay yarattı! “Erkeklerle birliktelikten çok daha iyi”

Rüya orgazmı itirafı olay yarattı! “Erkeklerle birliktelikten çok daha iyi”

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.