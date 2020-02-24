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Selin Ciğerci'den derin yırtmaçlı elbiseyle kalça dansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2020 15:29 | Son Güncelleme

Kendi kozmetik markasını çıkardıktan sonra konserlerine hız kesmeden devam eden şarkıcı Selin Ciğerci, geçtiğimiz akşam kadınlar matinesinde sahneye çıkarak şov yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı her paylaşımla adından söz ettiren iş kadını ve şarkıcı Selin Ciğerci, kadınlar matinesi konserleriyle şehir şehir gezmeye devam ediyor. Geniş bir hayran kitlesi bulunan Ciğerci, sahne kıyafetlerinin yanı sıra yaptığı danslarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

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KALÇA DANSI YAPTI

Sosyal medya hesabını en aktif kullanan isimlerin başında gelen ve Instagram hesabında 2,9 milyon takipçisi bulunan Selin Ciğerci, hikaye kısmından son konserinde yaptığı kalça dansının görüntülerini paylaştı. Konserlerinde dans etmek için özel dersler alan Ciğerci, derin yırtmaç detaylı elbisesiyle kalça dansı yaptı. Ciğerci'nin dans performansını çok beğenen hayranları ise o anları video çekerek ölümsüzleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
selin ciğerci, KALÇA DANSI,

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