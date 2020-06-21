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Selin Ciğerci'den Eda Ece paylaşımı! Beğeni yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2020 07:31 | Son Güncelleme

Yasak Elma dizisindeki Yıldız karakteri ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan Eda Ece, 30 yaşına bastı. Selin Ciğerci'nin Eda Ece paylaşımına ise beğen yağdı.

Selin Ciğerci'den Eda Ece paylaşımı! Beğeni yağdı

Bodrum'daki yazlığına gitmek için özel jet kiralayan Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile birlikte jetin içinden bir fotoğraf paylaşmış ve gündem olmuştu. Özel araçlarını da TIR kiralayıp Bodrum'a getirten Ciğerci, bir paylaşım daha dikkat çekti.

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte ünlü isimler soluğu Bodrum'da aldı. Jetiyle Bodrum'a giden Ciğerci karantina sürecinde izlediği Yasak Elma dizisi oyuncularıyla buluştu. Eda Ece'nin hayranı olan Ciğerce Ece'nin doğum gününe gitti.

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Selin Ciğerci Yasak Elma oyuncularıyla bir pozunu paylaşıp "Eda Ece mutlu yıllar Çok tatlı çokkkkk (yıldızzz )... Yeni sezon başlasa da izlesek..." yorumunda bulundu. Ciğerci'nin bu paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

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