Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra'dan bomba açıklamalar! 'Selin için herkesi silerim'

18 yaşındayken ilk kez Selin Ciğerci ile tanıştıklarını ifade eden futbolcu Gökhan Çıra Ertem Şener’in özel yaşamına dair sorduğu tüm sorulara içtenlikle cevap verdi.

Eşi Selin Ciğer’den habersiz olarak programa katıldığını söyleyen Çıra, herkesin kafasına takılan konulara açıklık getirdi. Eşine olan sevgisini ve aşkını her fırsatta dile getiren Gökhan Çıra “söz konusu karım olduğunda gözüm kara” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARININ ADI HAZIR

Çocuk sahibi olmak istediklerini belirten ünlü çift sosyal medyada uzun süre konuşuldu. Bu arzularını Ertem Şener’in programında da yenileyen Gökhan Çıra, ikiz bebek sahibi olmak istediklerini ve isimlerini Yiğit ile Saadet koyacaklarını belirtti.

Çocuk konusu açıldığında Ertem Şener’in köşeye sıkıştıran sorularına Gökhan Çıra büyük bir soğukkanlılıkla cevap vermeyi seçti.

Başarılı sunucu Ertem Şener’in “çocuğunuz Selin gibi bir hayat tercih ederse ona da evet der misin?” sorusuna Gökhan Çıra içtenliğiyle yanıt verdi.

Ertem Şener’in sorusu için Gökhan Çıra “Ben ona karışmam. Çünkü benim karım böyle biri. Ona saygı duyduysam, çocuğuma da saygı duymak zorundayım. Buna tek başına karar veremem. Durumu Selin’e sormam gerekir. Selin’in de benden farklı bir şey söyleyeceğini zannetmiyorum” ifadelerini kullandı.