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Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra'dan bomba açıklamalar! 'Selin için herkesi silerim'

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2020 17:45 | Son Güncelleme

BiPlay TV Youtube kanalında Ertem Şener’in ‘Sorgu Odası’ isimli programına konuk olan futbolcu Gökhan Çıra evliliği, futbol hayatı ve ailesiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Selin Ciğerci ile evlendikten sonra magazin gündemine yerleşen Gökhan Çıra ilk kez evliliği hakkında itiraflar yaptı.

Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra'dan bomba açıklamalar! 'Selin için herkesi silerim'

18 yaşındayken ilk kez Selin Ciğerci ile tanıştıklarını ifade eden futbolcu Gökhan Çıra Ertem Şener’in özel yaşamına dair sorduğu tüm sorulara içtenlikle cevap verdi.

gökhan çıra

Eşi Selin Ciğer’den habersiz olarak programa katıldığını söyleyen Çıra, herkesin kafasına takılan konulara açıklık getirdi. Eşine olan sevgisini ve aşkını her fırsatta dile getiren Gökhan Çıra “söz konusu karım olduğunda gözüm kara” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARININ ADI HAZIR

selin ciğerci

Çocuk sahibi olmak istediklerini belirten ünlü çift sosyal medyada uzun süre konuşuldu. Bu arzularını Ertem Şener’in programında da yenileyen Gökhan Çıra, ikiz bebek sahibi olmak istediklerini ve isimlerini Yiğit ile Saadet koyacaklarını belirtti.
Çocuk konusu açıldığında Ertem Şener’in köşeye sıkıştıran sorularına Gökhan Çıra büyük bir soğukkanlılıkla cevap vermeyi seçti.

Başarılı sunucu Ertem Şener’in “çocuğunuz Selin gibi bir hayat tercih ederse ona da evet der misin?” sorusuna Gökhan Çıra içtenliğiyle yanıt verdi.

Ertem Şener’in sorusu için Gökhan Çıra “Ben ona karışmam. Çünkü benim karım böyle biri. Ona saygı duyduysam, çocuğuma da saygı duymak zorundayım. Buna tek başına karar veremem. Durumu Selin’e sormam gerekir. Selin’in de benden farklı bir şey söyleyeceğini zannetmiyorum” ifadelerini kullandı.

‘ONA BİR ŞEY OLURSA DELİRİRİM’

selin ciğerci

Evde aile reisinin kendisi olduğunu söyleyen Gökhan Çıra birbirlerine söz verdiklerini belirtti. Gökhan Çıra’nın eşine olan sevgisi karşısında Ertem Şener “Ona bir şey olsa ne yaparsın?” sorusunu yöneltti. Soru karşısında Gökhan Çıra, “Çok büyük konuşmayayım ama ya kendimi öldürürüm ya da deliririm. Biz kavga ettiğimizde Selin evden gittiğinde bile kafayı yiyorum” dedi.

‘SELİN’DEN DOLAYI ESKİ TAKIMIM BENİ İSTEMEDİ’

selin ciğerci gökhan çıra

Selin Ciğerci ile birlikte olmaya başladıktan sonra eski takımlarından bir tanesinin kendisi ile yollarını ayırdığını söyleyen Gökhan Çıra, “Ben o gün futboldan çok soğudum. Allah çok büyük ki o takım sonradan benimle tekrardan görüşmek istedi. Ben şu an işlerden dolayı futbolu bırakma aşamasındayım” diye konuştu.

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