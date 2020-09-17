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  4. Selin Ciğerci ünlü milyarder Kylie Jenner’la pişti olunca dalga geçti!

Selin Ciğerci ünlü milyarder Kylie Jenner’la pişti olunca dalga geçti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 10:49 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci kendisine ait kozmetik markasını çıkarttıktan sonra iş insanlığına soyundu. Yeni ofisinden bir fotoğrafını paylaşan Selin Ciğerci, Kylie Jenner’la pişti olmasını ti’ye aldı. Sosyal medya paylaşımdan dünyaca ünlü milyardere seslenen Ciğerci’nin sözleri takipçilerini gülümsetti.

Selin Ciğerci ünlü milyarder Kylie Jenner’la pişti olunca dalga geçti!

Kim Kardashian’ın üvey kız kardeşi Kylie Jenner küçük yaşına rağmen dünyaca ünlü bir popülerliği elde etti. Lüks yaşantısıyla adından söz ettiren Kylie Jenner, 14 yıldır ailesiyle birlikte yaptığı şov programının bitmesiyle kozmetik şirketinin yarısını satarak en zenginler arasına girmeyi başardı. Kylie Jenner’ı yakından takip eden Selin Ciğerci’de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ünlü isimle pişti olduğunu duyurdu. Piştiyi ti’ye alan Ciğerci gönderisine Kylie Jenner’ı da etiketlemeyi ihmal etmedi.

‘İNSAN BİR HABER VERİR’

selin ciğerci2

Yeni ofisinin bahçesinden ilk fotoğrafını yayınlayan Ciğerci beyaz elbisesini gri çantası ve altın rengi küpeleriyle kombinlemeyi seçti. Selin Ciğerci’nin kullandığı çanta ve küpeleri tanıdık bir isim daha taktı. Selin Ciğerci paylaşımına, “Bugün aynı çanta ve küpeyi kullanmışız. Tesadüfün bu kadarı kız çok alemsin insan bir haber verir” notunu ekledi. Selin Ciğerci’nin paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum topladı.

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