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Selin Ciğerci yine sınır tanımadı! Pantolonunun fermuarını açıp, tanga bikinisini gösterdi

15.06.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen Selin Ciğerci sosyal medya hesabındaki iddialı ve cesur paylaşımlarıyla çok konuşuluyor. Ünlü isim bu defa yine sınırlarını zorladı ve pantolonunun fermuarını açıp, tanga bikinisini gösterdi. Ciğerci'nin son paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Selin Ciğerci yine sınır tanımadı! Pantolonunun fermuarını açıp, tanga bikinisini gösterdi

Yıllar önce cinsiyet değiştiren ve Gökhan Çıra ile iki kez evlenip boşanan Selin Ciğerci her yaptığıyla olay oluyor. Son dönemde verdiği kilolar ile dikkat çeken Ciğerci sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarında sınır tanımıyor.

Şu sıralar tatilin tadını çıkaran Selin Ciğerci iddialı pozlarına bir yenisi daha ekledi ve pantolonunun fermuarını açıp, tanga bikinisiyle poz verdi. Bu fotoğraflarını güneş emojisiyle takipçilerinin beğenisine sunan Ciğerci sosyal medyayı ikiye böldü.

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Sosyal medyada ünlü isme bazı kullanıcılar; 'Maşallah çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yaparken bazı kullancılar ise 'Bu ne biçim bir giyim', 'Açık giyinmek şıklık değil', 'Hiç olmamış' gibi yorumlar yaptılar.

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Selin Ciğerci, 4 Nisan 1984 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Konyalı olan ünlü fenomenin babası Konyalı, annesi ise Kastamonuludur.

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Selin Ciğerci, Wipe Out adlı televizyon programının 4. sezonuna 'Okan Ünsal' takma adıyla katılmıştı.

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Gerçek adının Hasan olduğu bilinen ünlü fenomen, yıllar önce cinsiyet değiştirme operasyonu oldu.

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Sosyal medyada 'Bebek Okan' lakabıyla ünlenen internet ünlüsü ve şarkıcı ameliyattan sonra ismini Selin Ciğerci olarak değiştirdi.

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