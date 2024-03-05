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  4. Sema ve Pınar kavgasında Pınar neden ceza almadı? Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya açık açık sordu

Sema ve Pınar kavgasında Pınar neden ceza almadı? Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya açık açık sordu

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
05.03.2024 14:46
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Survivor All Star bu yıl da büyük bir heyecanla izleniyor. Survivor'da Sema ve Pınar arasındaki kavga diskalifiye getirmiş ve Sema Aydemir elenmişti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı Pınar'ın neden ceza almadığını anlattı.

Sema ve Pınar kavgasında Pınar neden ceza almadı? Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya açık açık sordu

Bu sezon büyük bir heyecanla izlediğimiz Survivor All Star'da sular durulmuyor. Son olarak yarışmaya Sema ve Pınar'ın kavgası damga vurmuştu.

Sema'nın Pınar'a tekme attığı anlarda araya diğer yarışmacılar girmişti. Çığlık seslerinin yükselmesi herkesi şoke etmişti.

survior kavga

Büyük bir kavgaya dönüşen olayın ardından Sema diskalifiye edilmiş, tahrik ettiği gerekçesiyle de Pınar'a pek çok yorum yapılmıştı.

Acun Ilıcalı, Demet ve Jess'le Gel Konuşalım programında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

surviott

Demet Akalın 'Pınar neden ceza almadı' diye sordu. Acun Ilıcalı cevap verdi. Ilıcalı, Pınar'ın neden ceza almadığıyla ilgili şunları söyledi:

"Survivor şartlarında Pınar'ın ne hakareti var. Pınar'ın eleştirileri Nagihan'la başlayan eleştiri dozunun altındaydı. Eleştiri yapmış çadıra gidiyorsun uyumak üzere olan kadına saldırıyorsun. Uyuyan kadının başucuna dikilip hadi kalk, hadi kalk vurmaya başlıyorsun. Biz de ceza verip iyi dayak yiyemedin mi diyelim"


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Anahtar Kelimeler:
survivor Sema Aydemir Pınar
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