Semih Saygıner ve Şenay Gürler çiftinden romantik paylaşımlar! "Aşkımla sekiz yıl"

Dünya şampiyonu milli bilardocu Semih Saygıner ile oyuncu Şenay Gürler, yıllardır süren aşklarını Instagram'dan paylaştıkları karelerle kutladı.

SEKİZİNCİ YILLARINI KUTLADILAR

Semih Saygıner, Gürler ile geçmiş yıllarda çekilen kareleri paylaştı. Ünlü bilardocu romantik paylaşımına "Aşkımla sekiz yıl" notunu yazarak kalp emojisi koydu.



Şenay Gürler ise "Canım, seninle..." notunu yazdı.

Şenay Gürler de kendi Instagram hesabından romantik pozlar paylaşarak "Her zaman" notunu yazdı.

2014 YILINDAN BERİ AŞK YAŞIYORLAR

Öte yandan 2014 yılından beri birlikte olan Şenay Gürler ve Semih Saygıner, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.



