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Semih Saygıner ve Şenay Gürler çiftinden romantik paylaşımlar! "Aşkımla sekiz yıl"

13.04.2022 00:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilardoda Türkiye ve dünyanın efsane isimlerinden Semih Saygıner, oyuncu sevgilisi Şenay Gürler ile çekilen romantik kareleri Instagram'dan paylaştı. Saygıner paylaşımına "Aşkımla sekiz yıl" notunu düştü. Avrupa Yakası'ndaki Fatoş rolüyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Şenay Gürler ise sevgilisiyle aşk karelerini paylaştı.

Semih Saygıner ve Şenay Gürler çiftinden romantik paylaşımlar! "Aşkımla sekiz yıl"

Dünya şampiyonu milli bilardocu Semih Saygıner ile oyuncu Şenay Gürler, yıllardır süren aşklarını Instagram'dan paylaştıkları karelerle kutladı.

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SEKİZİNCİ YILLARINI KUTLADILAR

Semih Saygıner, Gürler ile geçmiş yıllarda çekilen kareleri paylaştı. Ünlü bilardocu romantik paylaşımına "Aşkımla sekiz yıl" notunu yazarak kalp emojisi koydu.

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Şenay Gürler ise "Canım, seninle..." notunu yazdı.

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Şenay Gürler de kendi Instagram hesabından romantik pozlar paylaşarak "Her zaman" notunu yazdı.

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2014 YILINDAN BERİ AŞK YAŞIYORLAR

Öte yandan 2014 yılından beri birlikte olan Şenay Gürler ve Semih Saygıner, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Şenay Gürler
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