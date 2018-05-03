Sen Anlat Karadeniz 15. son bölüm izle: Yiğit'in kız kardeşi ile tanış Tahir! (Sen Anlat Karadeniz 16. yeni bölüm fragmanı)

Sen Anlat Karadeniz 15. son bölümü, atv tarafından dün akşam yayınlandı. İzleyenleri ekran başına kilitleyen Sen Anlat Karadeniz son bölümde Nefes, Tahir'e Yiğit'ten başka bir çocuk daha doğurduğunu ama öldüğünü söyler. Nefes, öldüğünü sandığı kızını sürekli rüyalarında gördüğünü söyler. Tahir ise gerçeği bilmektedir. Nefes'in kızının yaşadığını, daha önce Vedat'tan öğrenmişti. Bu yüzden de onu öldürmekten vazgeçmişti. Bu sahne ile biten son bölüm sonrasında Sen Anlat Karadeniz 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. İşte Sen Anlat Karadeniz 15. son bölümü ve yeni bölüm fragmanı detayı...
Tahir, Yiğit için evlenme kararını bi kere almıştır; ok da yaydan çıkmıştır. Ona karşı olan tüm sesleri bastırır, hedefe kitlenir. O ses Nefes'in sesi olsa bile. Zaten yaylada söylediği "Vedat'ın artığıyla evlenecek misin?" sözünden dolayı Nefes'e çok kızgındır. Nefes'in söylediği hiçbir şeyi dinlemez, evleneceklerini herkese açıklar, ailesinin de, Nefes'in de karşısında dağ gibi durur.
SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM İZLE
Tahir, Yiğit'i Vedat'tan alıyor! #gelyarim pic.twitter.com/dw3myZwWy6— atv (@atvcomtr) 2 Mayıs 2018
Nefes için ise evlilik keskin bıçaktır. Evlense yanacaklar, evlenmese yanacaklar. Büyük çelişkisinin içinde çırpınırken, hayatının herkesten sakladığı en büyük acısı, onu uykularında yakalamaya başlar. Nefes'in evleneceği haberini alıp öfkeden çıldıran Vedat, bu evliliği engellemek için hazırladığı planını devreye sokar. Tahir ise Vedat'ı engellemeye çalışırken, geçmişte Vedat'ın canını bağışlamasına sebep olan sırrın iziyle karşılaşır. Tahir'le Nefes evlenebilecekler mi?
"Nefes ile bir çocuğumuz daha var!" #gelyarim pic.twitter.com/PryWd3vvdz— atv (@atvcomtr) 2 Mayıs 2018
Sen Anlat Karadeniz son bölümden sonra yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Atv'de ekrana gelen Sen Anlat Karadeniz son bölümde Tahir, Vedat'ın elinde Yiğit'i aldı ve Nefes'le tüm karşı çıkmalara karşı evlendi. Fakat Nefes'in son dakikada itirafı onu eski bir anıya geri götürdü. Nefes, bir kızı daha olduğunu ve öldüğünü sanmaktadır. Tahir ise Vedat'tan daha önceleri Nefes'in kızının yaşadığını öğrenmişti. Tahir, sadece Vedat'ın yerini bildiği Ceylan'ın yerini öğrenmeye çalışıyor. Sen Anlat Karadeniz 16. yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı fakat aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.
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