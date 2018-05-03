MAGAZİN

Sen Anlat Karadeniz 15. son bölüm izle: Yiğit'in kız kardeşi ile tanış Tahir! (Sen Anlat Karadeniz 16. yeni bölüm fragmanı)

DİZİ HABERLERİ  | 03.05.2018 08:50 | Son Güncelleme

Sen Anlat Karadeniz 15. son bölümü atv'de hayranları ile buluştu. Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu'nun başrolünde oynadığı Sen Anlat Karadeniz son bölümde Nefes, Tahir'e Yiğit'ten başka bir çocuğu olduğunu ama öldüğünü söyler. Fakat Tahir, Nefes'in kızının yaşadığını daha önce Vedat'tan öğrenmişti. Bu yüzden onu öldürmekten vazgeçmişti. Peki Sen Anlat Karadeniz 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sen Anlat Karadeniz 15. son bölümü...

Sen Anlat Karadeniz 15. son bölüm izle: Yiğit'in kız kardeşi ile tanış Tahir! (Sen Anlat Karadeniz 16. yeni bölüm fragmanı)

Sen Anlat Karadeniz 15. son bölümü, atv tarafından dün akşam yayınlandı. İzleyenleri ekran başına kilitleyen Sen Anlat Karadeniz son bölümde Nefes, Tahir'e Yiğit'ten başka bir çocuk daha doğurduğunu ama öldüğünü söyler. Nefes, öldüğünü sandığı kızını sürekli rüyalarında gördüğünü söyler. Tahir ise gerçeği bilmektedir. Nefes'in kızının yaşadığını, daha önce Vedat'tan öğrenmişti. Bu yüzden de onu öldürmekten vazgeçmişti. Bu sahne ile biten son bölüm sonrasında Sen Anlat Karadeniz 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. İşte Sen Anlat Karadeniz 15. son bölümü ve yeni bölüm fragmanı detayı...

SEN ANLAT KARADENİZ 15. SON BÖLÜM

Tahir, Yiğit için evlenme kararını bi kere almıştır; ok da yaydan çıkmıştır. Ona karşı olan tüm sesleri bastırır, hedefe kitlenir. O ses Nefes'in sesi olsa bile. Zaten yaylada söylediği "Vedat'ın artığıyla evlenecek misin?" sözünden dolayı Nefes'e çok kızgındır. Nefes'in söylediği hiçbir şeyi dinlemez, evleneceklerini herkese açıklar, ailesinin de, Nefes'in de karşısında dağ gibi durur.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM İZLE

Nefes için ise evlilik keskin bıçaktır. Evlense yanacaklar, evlenmese yanacaklar. Büyük çelişkisinin içinde çırpınırken, hayatının herkesten sakladığı en büyük acısı, onu uykularında yakalamaya başlar. Nefes'in evleneceği haberini alıp öfkeden çıldıran Vedat, bu evliliği engellemek için hazırladığı planını devreye sokar. Tahir ise Vedat'ı engellemeye çalışırken, geçmişte Vedat'ın canını bağışlamasına sebep olan sırrın iziyle karşılaşır. Tahir'le Nefes evlenebilecekler mi?

SEN ANLAT KARADENİZ 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sen Anlat Karadeniz son bölümden sonra yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Atv'de ekrana gelen Sen Anlat Karadeniz son bölümde Tahir, Vedat'ın elinde Yiğit'i aldı ve Nefes'le tüm karşı çıkmalara karşı evlendi. Fakat Nefes'in son dakikada itirafı onu eski bir anıya geri götürdü. Nefes, bir kızı daha olduğunu ve öldüğünü sanmaktadır. Tahir ise Vedat'tan daha önceleri Nefes'in kızının yaşadığını öğrenmişti. Tahir, sadece Vedat'ın yerini bildiği Ceylan'ın yerini öğrenmeye çalışıyor. Sen Anlat Karadeniz 16. yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı fakat aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı

Bu numaradan aranıyorsanız sakın açmayın!Bu numaradan aranıyorsanız sakın açmayın!
Kılıçdaroğlu'ndan Baykal'a flaş teklif!Kılıçdaroğlu'ndan Baykal'a flaş teklif!
Kılıçdaroğlu'nun 1 Mayıs mesajındaki dikkat çeken detay!Kılıçdaroğlu'nun 1 Mayıs mesajındaki dikkat çeken detay!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sen Anlat Karadeniz Sen Anlat Karadeniz 15 bölüm Sen Anlat Karadeniz son bölüm Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı atv

En Çok Okunan Haberler

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

Diriliş Ertuğrul'da Halime Hatun'un ölüm sahnesi ve Ertuğrul Bey'in gözyaşları herkesi duygulandırdı

Diriliş Ertuğrul'da Halime Hatun'un ölüm sahnesi ve Ertuğrul Bey'in gözyaşları herkesi duygulandırdı

Hakan Bayrakçı: Erdoğan ilk turda çıkamaz

Hakan Bayrakçı: Erdoğan ilk turda çıkamaz

Londra'da patlama! Çok sayıda yaralı var

Londra'da patlama! Çok sayıda yaralı var

Erdoğan Almanya'da seçim kampanyası yapmayacak

Erdoğan Almanya'da seçim kampanyası yapmayacak

Tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı! Vatandaşlar isyan etti

Tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı! Vatandaşlar isyan etti

İlginizi Çekebilir

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Ece Seçkin sevilen dizide!

Ece Seçkin sevilen dizide!

Yasak Elma'nın son bölümüne Şevval Sam'ın frikiği damga vurdu

Yasak Elma'nın son bölümüne Şevval Sam'ın frikiği damga vurdu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok infaz sahnesi! Hakkı masada öldürüldü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok infaz sahnesi! Hakkı masada öldürüldü

Canlı yayında şoke eden an! Doğum sancısı tutunca...

Canlı yayında şoke eden an! Doğum sancısı tutunca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Halime Sultan tarihte nasıl öldü? Halime Sultan kimdir?

Halime Sultan tarihte nasıl öldü? Halime Sultan kimdir?

Diriliş Ertuğrul 117. yeni bölüm fragmanı: Ertuğrul'un zor vedası! (Diriliş Ertuğrul 116. son bölüm izle)

Diriliş Ertuğrul 117. yeni bölüm fragmanı: Ertuğrul'un zor vedası! (Diriliş Ertuğrul 116. son bölüm izle)

Söz 45. yeni bölüm fragmanı: İstanbul büyük tehlike altında! (Söz son bölüm izle)

Söz 45. yeni bölüm fragmanı: İstanbul büyük tehlike altında! (Söz son bölüm izle)

Ufak Tefek Cinayetler 27. son bölüm izle: Oya'nın gözleri açıldı! (Yeni bölüm ilk sahnesi şok etti!)

Ufak Tefek Cinayetler 27. son bölüm izle: Oya'nın gözleri açıldı! (Yeni bölüm ilk sahnesi şok etti!)

Kadın 27. son bölüm izle: Şirin ve Sarp yüzyüze! (Kadın 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! )

Kadın 27. son bölüm izle: Şirin ve Sarp yüzyüze! (Kadın 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! )

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 101. son bölüm izle: Yaşar, Reşit'ten intikamını böyle aldı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 101. son bölüm izle: Yaşar, Reşit'ten intikamını böyle aldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.