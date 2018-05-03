Sen Anlat Karadeniz 15. son bölüm izle: Yiğit'in kız kardeşi ile tanış Tahir! (Sen Anlat Karadeniz 16. yeni bölüm fragmanı)

Sen Anlat Karadeniz 15. son bölümü, atv tarafından dün akşam yayınlandı. İzleyenleri ekran başına kilitleyen Sen Anlat Karadeniz son bölümde Nefes, Tahir'e Yiğit'ten başka bir çocuk daha doğurduğunu ama öldüğünü söyler. Nefes, öldüğünü sandığı kızını sürekli rüyalarında gördüğünü söyler. Tahir ise gerçeği bilmektedir. Nefes'in kızının yaşadığını, daha önce Vedat'tan öğrenmişti. Bu yüzden de onu öldürmekten vazgeçmişti. Bu sahne ile biten son bölüm sonrasında Sen Anlat Karadeniz 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. İşte Sen Anlat Karadeniz 15. son bölümü ve yeni bölüm fragmanı detayı...

SEN ANLAT KARADENİZ 15. SON BÖLÜM

Tahir, Yiğit için evlenme kararını bi kere almıştır; ok da yaydan çıkmıştır. Ona karşı olan tüm sesleri bastırır, hedefe kitlenir. O ses Nefes'in sesi olsa bile. Zaten yaylada söylediği "Vedat'ın artığıyla evlenecek misin?" sözünden dolayı Nefes'e çok kızgındır. Nefes'in söylediği hiçbir şeyi dinlemez, evleneceklerini herkese açıklar, ailesinin de, Nefes'in de karşısında dağ gibi durur.