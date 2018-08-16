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Sen Anlat Karadeniz 2. sezon ilk fragmanı izle! Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 16.08.2018 09:18 | Son Güncelleme

Sen Anlat Karadeniz 2. sezon ilk fragmanı yayınlandı. Geçen sene Atv'de başlayan ve yayınlandığı ilk bölümden itibaren fırtınalar estiren, izlenme rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz hayranlarına müjde! Çarşamba akşamları yayınlanan Sen Anlat Karadeniz 2. sezon ilk fragmanı ile birlikte yeni sezon ne zaman başlayacak belli oldu. Aynı zamanda Tahir'e ne oldu, kurtuldu mu soruları cevabını buldu. İşte Sen Anlat Karadeniz dizisinin heyecan yaratan, soluksuz izlenen 2. sezon ilk fragmanı...

Sen Anlat Karadeniz 2. sezon ilk fragmanı izle! Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ne zaman başlıyor?

Sen Anlat Karadeniz 2. sezon tanıtım fragmanı atv tarafından yayınlandı. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu ve Mehmet Ali Nuroğlu tarafından paylaşılan Sen Anlat Karadeniz, ilk sezonu ile 2018 yılına damgasını vurmuştu. Çarşamba akşamları ekrana gelen dizi, aynı gün yayınlanan Diriliş Ertuğrul gibi zorlu rakibini geçmeyi başarmış ve reyting rekorları kırmıştı. Sen Anlat Karadeniz sezon finalinde Tahir, Nefes'in gözleri önünde Vedat tarafından Karadeniz'in derin sularına elleri kolları bağlı ve ağırlık bağlanmış bir şekilde atılmıştı. Bu sahne sonrasında Tahir'e ne oldu, kurtuldu mu gibi soruların cevabı Sen Anlat Karadeniz yeni sezon fragmanı ile cevaplanmış oldu. Fragman ile birlikte Sen Anlat Karadeniz yeni sezonunun Eylül ayında başlayacağı müjdesi verilmiş oldu. İşte Sen Anlat Karadeniz yeni sezon fragmanı...

SEN ANLAT KARADENİZ 2. YENİ SEZON İLK FRAGMANI

SEN ANLAT KARADENİZ'E DAMGA VURACAK YENİLİK!

Senaryosu kadar müzikleriyle de çok konuşulan dizinin yeni sezonu için kemençe orkestrası kuruldu. Türkiye’de ilk kez kurulan kemençe orkestrası ile dizinin jenerik müziği tekrardan çalındı. Ender Gündüzlü ve Metin Arıgül tarafından özgün müzikleri yapılan dizi bu sene de atv ekranlarına damga vuracak. Konu ile ilgili açıklama yapan dizinin yapımcısı Osman Sınav, “Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Müziğimiz Karadeniz’e armağan olsun” dedi. Dizinin ikinci sezon tanıtımı atv ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

SEN ANLAT KARADENİZ 2. SEZON ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK!

ATV'de yayınlanan ve başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu gibi isimlerin yer aldığı reyting rekormeni dizi "Sen Anlat Karadeniz"in rejisi değişti.

Osman Sınav ve Yusuf Ömer Sınav'la birlikte görev yapan Emre Kabakuşak ilk sezonun sonunda ekipten ayrıldı. Yeni sezonda Sen Anlat Karadeniz'in rejisi deneyimli yönetmen Veli Çelik'e emanet edilecek.

Sen Anlat Karadeniz planlamalara göre yeni sezona dört bölüm stoklu başlayacak.

2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Her bölümü ile seyirciyi ekrana kilitleyen Sen Anlat Karadeniz nefes kesen bir sonla sezona veda etti. Merak uyandıran sezon finalinin ardından Sen Anlat Karadeniz yeni sezonunun ne zaman başlayacağı da araştırılmaya başlandı. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu ve Mehmet Ali Nuroğlu'nun paylaştığı Sen Anlat Karadeniz yeni sezonunun Eylül ayının ortalarında ya da sonlarında başlaması bekleniyor.

SEN ANLAT KARADENİZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Karadeniz'e veda etme zamanı gelmiştir. Deli Tahir ruhundan, canından bağlı olduğu memleketine, Nefes ve Yiğit'le kalabilmek için hasret kalmaya razıdır. Nefes en başından beri bu fikre karşı çıksa da artık onun da yapabileceği bir şey kalmamıştır.

Ceylan ile Nefes'i kavuşturamayan yüreği buruk Tahir, Mustafa'nın, Vedat'ın oyunuyla hapse düştüğünü öğrendiğinde her şey arapsaçına döner. Bir yanda dağılma tehlikesiyle karşı karşıya olan, başsız kalmış Kaleliler diğer yandaysa Nefes ve Yiğit vardır. Tahir için tercih yapmak ölümden beterdir.

Bir yandan abisinin suçsuzluğunu ispatlamaya çalışırken diğer yandan kaçıp gittiğini düşündüğü Vedat, en tehlikeli haliyle yanı başındadır. Her şeyini kaybetmiş Vedat için tek bir savaş vardır; olanların suçlusu olarak gördüğü Tahir'in canını almak.

Deli Tahir ailesi ve sevdiği kadın arasında tercih yapabilecek midir? Tahir ve Nefes yanı başlarındaki Vedat tehlikesinden kurtulabilecekler midir? Yoksa Tahir ve Nefes'in sevda destanı, başladığı gibi Karadeniz'de mi son bulacaktır?

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