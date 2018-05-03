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Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.05.2018 20:52 | Son Güncelleme

Sen Anlat Karadeniz'in son bölümünde Tahir'in, Nefes'e sarıldığı sahnede, Nefes'in atleti görünürken bir sonraki sahnede iç çamaşır ile kalması dikkatlerden kaçmadı.

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

ATV'nin fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 14. bölümünde Vedat'ın adamları Nefes ve Tahir'in birlikte fotoğraflarını çekebilmek için şeytani bir plan yaptı. Dizideki tarihi hatada orada meydana geldi.

FOTOĞRAFLARININ ÇEKİLMESİNDEN KURTULAMADILAR
Genç kadını içine düştüğü zor durumdan onun çığlığına koşan Tahir kurtardı. Ancak fotoğraflarının çekilmesinden kurtulmadılar. Ancak orada bir detay gözlerden kaçmadı. Peki neydi o detay.

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İÇ ÇAMAŞIRI DETAYI GÖZDEN KAÇMADI
Nefes ise Tahir'in sarıldığı sahnede Nefes'in atletini görüyorsunuz. Tam da bu anlarda atletli olan Nefes'in, bir sonraki sahnede iç çamaşırıyla kalmış olması dikkatli gözlerden kaçmadı.

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BU DİZİ BAŞTAN BAŞA SAÇMALIKLARLA DOLU BİR SENARYO İZLEYEN OLDUĞUNU PEK SANMIYORUM İZLENECEK BİR DİZİ DEĞİL.
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