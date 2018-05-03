Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

ATV'nin fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 14. bölümünde Vedat'ın adamları Nefes ve Tahir'in birlikte fotoğraflarını çekebilmek için şeytani bir plan yaptı. Dizideki tarihi hatada orada meydana geldi.

FOTOĞRAFLARININ ÇEKİLMESİNDEN KURTULAMADILAR

Genç kadını içine düştüğü zor durumdan onun çığlığına koşan Tahir kurtardı. Ancak fotoğraflarının çekilmesinden kurtulmadılar. Ancak orada bir detay gözlerden kaçmadı. Peki neydi o detay.

İÇ ÇAMAŞIRI DETAYI GÖZDEN KAÇMADI

Nefes ise Tahir'in sarıldığı sahnede Nefes'in atletini görüyorsunuz. Tam da bu anlarda atletli olan Nefes'in, bir sonraki sahnede iç çamaşırıyla kalmış olması dikkatli gözlerden kaçmadı.





