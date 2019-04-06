Sen Anlat Karadeniz’in başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu diziden ayrıldı mı?

İrem Helvacıoğlu ile Osman Sınav arasında o dönemde tatsızlık yaşanmış, ancak sonra sular durulmuştu.

Sen Anlat Karadeniz’in 3. sezonunda da devam edip etmeyeceği merak edilirken ortaya atılan Nefes karakterine hayat veren İrem Helvacıoğlu ayrılığı doğru muydu?

Yapım firmasında iddiaları yalanladı.

Sınav’ın sahibi olduğu Sinegraf Film Prodüksiyon’un açıklamasında “İrem Helvacıoğlu’nun diziden ayrılmasıyla ilgili çıkan haberler asılsızdır. Lütfen bu tür haberlere itibar etmeyiniz” ifadesi yer aldı.

Diziye yeni katılacak isimlerin de hikayeye açılım katacağı vurgulandı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Peki dizi gelecek sezon da devam edecek mi?

Yapımcı Osman Sınav, devam etme kararlılığında. Atv’nin de olumlu baktığı biliniyor.

Osman Sınav, “Nefesimiz, performansımız yeterse ‘Sen Anlat Karadeniz’i bir sezon daha devam ettirmek istiyoruz, bunun için çalışıyoruz” diyerek konuya nokta koydu. (televizyongazetesi.com)



