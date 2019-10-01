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Sen Anlat Karadeniz zirvede yer aldı! Eylül ayında en fazla hangi diziler konuşuldu?

DİZİ HABERLERİ  | 01.10.2019 20:25 | Son Güncelleme

Televizyon ekranlarının en çok konuşulan dizileri belli olurken, yeni sezon heyecanı ve kanalların yeni dizi projeleri büyük yankı uyandırdı.

Sen Anlat Karadeniz zirvede yer aldı! Eylül ayında en fazla hangi diziler konuşuldu?

Eylül ayı hiç kuşkusuz ekranların ve izleyicilerin iple çektiği, birbirinden iddialı projelerin reyting yarışında boy gösterdiği bir dönem. Yaz boyunca planlanan projelerin birçoğu Eylül’ün gelişiyle beraber start verirken yıl içerisinde başlaması beklenen birçok yapım bulunuyor.

Ajans Press, Eylül ayının televizyon raporunu çıkardı. Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre,dizi sezonunun açılmasıyla beraber ekranlarda yaşanan hareketliliğin medyaya da yansıdığı görüldü.

Ajans Press ve ITS Medya tarafından gerçekleştirilen yazılı basın incelemesine göre, Eylül ayında hakkında en çok haber yapılan dizinin 93 yazılı basın haberiyle atv’de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz olduğu görüldü.

Aynı kanalın bir diğer dizisi Bir Zamanlar Çukurova ise 83 haberle listenin ikinci sırasında yer aldı. Fox’un en dikkat çeken yapımları arasında başı çeken Mucize Doktor 77 yazılı basın haberiyle listenin üçüncü sırasında kendine yer bulurken, atv’nin bir diğer dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 69 haberle dördüncü sıraya yerleşti. Star TV’de boy gösteren Benim Tatlı Yalanım ise 65 haberle listenin beşinci sırasında yer alarak en çok konuşulan ilk beş yapım arasında yer almayı başardı.


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Anahtar Kelimeler:
Sen Anlat Karadeniz 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz

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