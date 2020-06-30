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Sen Çal Kapımı 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı ne zaman başlıyor? İşte konusu, oyuncu kadrosu ve yayın tarihi

DİZİ HABERLERİ  | 30.06.2020 02:17 | Son Güncelleme

Sen Çal Kapımı dizisi 1. bölümden yeni fragman yayınlandı. Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in başrollerde oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin yayın tarihi belli oldu. Fox TV'nin yeni romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı'nda holding patronu Serkan ve çiçekçi kız Eda'nın aşk hikayesini anlatılacak. Peki Sen Çal Kapımı ne zaman başlıyor? İşte Sen Çal Kapımı dizisininin konusu ve 1. bölüm 2. fragmanı.

Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar’ın oturacağı ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme aldığı Sen Çal Kapımı ekrana gelmek için gün sayıyor. Yaz dizisi olarak başlayacak olan Sen Çal Kapımı, reytinglerde istenilen başarıyı yakalarsa, Eylül'deki yeni sezonda da devam edecek.
sen çal
Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in rol aldığı Sen Çal Kapımı, ilk bölümüyle 1 Temmuz Çarşamba akşamı ekranda olacak.

sen çal

Kerem Bürsin'den Sen Çal Kapımı dizisindeki partneri Hande Erçel'i şaşırtan soru: Bunu soramazsın!Kerem Bürsin'den Sen Çal Kapımı dizisindeki partneri Hande Erçel'i şaşırtan soru: Bunu soramazsın!

SEN ÇAL KAPIMI KONUSU NEDİR?

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda Yıldız (Hande Erçel), yurt dışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat (Kerem Bürsin) ile karşı karşıya gelir.
Kerem Bürsin 1
Serkan Bolat, Eda’ya kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa, bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda, bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.
Hande Erçel

SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI KİMLER?

Hande Erçel ve Kerem Bürsin’e; dizide Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Dorukhan Kenger ve İlkyaz Arslan gibi birbirinden başarılı isimler eşlik edecek.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin 1

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