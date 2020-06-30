Sen Çal Kapımı 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı ne zaman başlıyor? İşte konusu, oyuncu kadrosu ve yayın tarihi

Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar’ın oturacağı ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme aldığı Sen Çal Kapımı ekrana gelmek için gün sayıyor. Yaz dizisi olarak başlayacak olan Sen Çal Kapımı, reytinglerde istenilen başarıyı yakalarsa, Eylül'deki yeni sezonda da devam edecek.



Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in rol aldığı Sen Çal Kapımı, ilk bölümüyle 1 Temmuz Çarşamba akşamı ekranda olacak.

SEN ÇAL KAPIMI KONUSU NEDİR?

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda Yıldız (Hande Erçel), yurt dışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat (Kerem Bürsin) ile karşı karşıya gelir.



Serkan Bolat, Eda’ya kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa, bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda, bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.

