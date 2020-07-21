Sen Çal Kapımı 3. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Eda ve Serkan nişanlanıyor! İşte Sen Çal Kapımı yeni bölüm konusu

Başrollerini Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaştığı Fox TV'nin romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı 22 Temmuz Çarşamba akşamı 3. bölümüyle ekranlarda olacak. Sen Çal Kapımı yeni bölümde Serkan Bolat ve Eda Yıldız nişanlanıyor.

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Serkan ve Eda'nın nişan haberi sosyeteye bomba gibi düşüyor. Herkes Eda’nın peşinde, nasıl biri, ne iş yapar, nereden mezun? Eda bu gösterişli, yalan dünyanın içinde tek başına kalıyor.

Serkan’ın ise tek düşündüğü iş, çünkü Kaan Karadağ yine bir sinsilik peşinde… Herkes Eda’nın üstüne üstüne gelirken Serkan, Bolat’lığından taviz verip

Eda’nın yanında olacak mı? Yoksa yaşadıklarının bir oyun olduğunu söyleyip Eda’nın kalbini

mi kıracak?

Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar’ın oturduğu Sen Çal Kapımı dizisinin ve senaryosunu ise Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme alıyor. Sen Çal Kapımı dizisinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin’e; dizide Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Dorukhan Kenger ve İlkyaz Arslan gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.

