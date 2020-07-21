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Sen Çal Kapımı 3. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Eda ve Serkan nişanlanıyor! İşte Sen Çal Kapımı yeni bölüm konusu

DİZİ HABERLERİ  | 21.07.2020 23:02 | Son Güncelleme

Sen Çal Kapımı 3. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerde oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin 3. bölümünde Eda ile Serkan'ın sahte nişanında yaşananlar ikilinin aralarında yaşananlara daha da farklı bir boyut katıyor. İşte Sen Çal Kapımı 3. bölümden yeni fragman.

Başrollerini Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaştığı Fox TV'nin romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı 22 Temmuz Çarşamba akşamı 3. bölümüyle ekranlarda olacak. Sen Çal Kapımı yeni bölümde Serkan Bolat ve Eda Yıldız nişanlanıyor.

Sen Çal Kapımı_3 (2)

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Serkan ve Eda'nın nişan haberi sosyeteye bomba gibi düşüyor. Herkes Eda’nın peşinde, nasıl biri, ne iş yapar, nereden mezun? Eda bu gösterişli, yalan dünyanın içinde tek başına kalıyor.

Sen Çal Kapımı_3 (4)

Serkan’ın  ise tek düşündüğü iş, çünkü Kaan Karadağ yine bir sinsilik peşinde… Herkes Eda’nın üstüne üstüne gelirken Serkan, Bolat’lığından taviz verip
Eda’nın yanında olacak mı? Yoksa yaşadıklarının bir oyun olduğunu söyleyip Eda’nın kalbini
mi kıracak?

Sen Çal Kapımı_3 (1)

Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar’ın oturduğu Sen Çal Kapımı dizisinin ve senaryosunu ise Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme alıyor. Sen Çal Kapımı dizisinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin’e; dizide Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Dorukhan Kenger ve İlkyaz Arslan gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.
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SEN ÇAL KAPIMI 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serkan Bolat uluslararası önemli bir yatırımı hakkında basın toplantısı yaparken Eda dudaklarına yapışınca toplantı dağıldı. Şimdi Serkan’ın kurtarması gereken bir prestiji var ve Eda da yaptığı hatayı düzeltmek zorunda. Çözüm basit: 2 ay boyunca nişanlı taklidi yapacaklar. Serkan’ın prestiji kurtarılacak ve karşılığında Eda’nın üniversite son sınıf ödemesi yapılacak. Tek bir sorun var, birbirlerine bir anda aşık olduklarına aile ve arkadaşlarını ikna etmek.

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sen Çal Kapımı dizisi çoğunlukla İstanbul Beykoz'da çekilirken dizinin bazı sahneleri ise İzmir Çeşme'de gerçekleştirildi.

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