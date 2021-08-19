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  4. Sen Çal Kapımı 50. yeni bölümden ilk fragman yayınlandı! Hamilelik haberi ortalığı karıştırıyor!

Sen Çal Kapımı 50. yeni bölümden ilk fragman yayınlandı! Hamilelik haberi ortalığı karıştırıyor!

19.08.2021 02:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı dizisinin 50. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Çekimleri sona eren ve final yapmaya hazırlanan Sen Çal Kapımı'nın yeni bölüm fragmanında, Aydan Bolat'ın hamile olduğu haberi ortalığı karıştırıyor. Gerçek hayatlarında da sevgili olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrolleri paylaştığı dizinin yeni bölümünde, Eda, Serkan'a bir sürpriz yaparak yeni evlerini gösteriyor.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı, Fox TV'nin romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı, 18 Ağustos Çarşamba akşamı 49. son bölümüyle ekrana geldi. 52. bölümüyle final yapacak olan Sen Çal Kapımı dizisinin, 50. yeni bölümünde de ilk fragman yayınlandı.

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SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜM ÖZETİ

Final yapacak olan Sen Çal Kapımı dizisinin çekimleri sona erdiFinal yapacak olan Sen Çal Kapımı dizisinin çekimleri sona erdi

Artlife’taki hisselerini satan Serkan, yeni bir başlangıç yapmak için üniversitede ders vermeye
karar verir ama hocalığa uyum sağlaması beklediği kadar kolay olmayacaktır.

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Üstelik Serkan, Eda’nın devamlı uykulu, dalgın hallerini de yanlış anlar.

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Eda’nın mimarlığı bıraktığı için kendisine ilgisinin azaldığını zanneder.

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Halbuki Eda’nın bu hallerinin arkasında ikisini de çok mutlu edecek bir sürpriz vardır.

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Anahtar Kelimeler:
Sen Çal Kapımı dizisi Hande Erçel Kerem Bürsin
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