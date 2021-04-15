Sen Çal Kapımı dizisi oyuncusu Sarp Bozkurt koronavirüse yakalandı

Sen Çal Kapımı oyuncusu Sarp Bozkurt, koronavirüse yakalandı. Bozkurt'un koronavirüse yakalandığı, Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşları Anıl İlter ve Melisa Döngel'in sosyal medyadaki geçmiş olsun paylaşımlarıyla ortaya çıktı.



Sarp Bozkurt paylaşımlar sonrasından "İyi ki varsınız" diyerek şu açıklamalarda bulundu:

"Ben aslında tamamen geçmesini, tamamen iyileşmeyi bekliyordum söylemek için. Ama çok güzel bir hareket yaptı Anıl İlter sağ olsun. Morale ihtiyacım olduğunu düşünerek. Tabii ki çok ağır geçiren insanlar var. Çok hafif geçiren insanlar da var. Ben neyse ki bir hafta hatta 8 gün olmak üzere evde geçirebildim bu dönemi.

Akciğerde tutulum var kortizon tedavisi ile kendime gelmeye çalışıyorum. Her geçen gün daha da iyiye gidiyorum. Bir şekilde ateşinin düşmesini bekliyorum. Çok şekersiniz"

