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Senaryo değişti, isyan etti! Usta oyuncu Güzel Aşklar Diyarı'ndan ayrılıyor! "Kendimi zorlamam..."

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
14.10.2024 10:50
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Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Melis Birkan, Ege Kökenli, Meltem Cumbul ve Halil Ergün'ün yer aldığı Güzel Aşk Diyarı'nda kriz yaşandı. Önce yönetmeni daha sonra senaryo ekibi değişen dizinin başrolü usta oyuncu Halil Ergün'ün isyan edip diziden ayrılacağı ortaya çıktı.

Senaryo değişti, isyan etti! Usta oyuncu Güzel Aşklar Diyarı'ndan ayrılıyor! "Kendimi zorlamam..."

Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğini üstlendiği, Meltem Cumbul ve Halil Ergün'ü yıllar sonra ekranlara döndüren yeni sezon dizisi Güzel Aşklar Diyarı, büyük ilgi toplamıştı. Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Melis Birkan ve Ege Kökenli gibi ünlü oyuncuların da yer aldığı dizi, tanıtımıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

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Özgü Kaya'nın canlandırdığı 'Deniz' karakterinin kanlar içindeki gelinliğiyle duş aldığı ve ablası Ünzile'nin (Melis Birkan) bu gelinliği gözyaşları içinde çözdüğü sahne, Kıraç'ın seslendirdiği “Zeynebim” türküsü eşliğinde ekrana gelmişti. Sahnede geçen 'Söğüdün yaprağı narindir, narin…’ mısrası, izleyicileri derinden etkilemişti.

YÖNETMEN VE SENARYO EKİBİ DEĞİŞMİŞTİ!

Haftalar sonra ise seyirciyi etkisi altına alan Güzel Aşklar Diyarı'ndan kötü haberler gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Kapadokya'da çekilen dizinin yönetmeni değişmişti. Deniz Koloş ekibe veda etmişti ve yerine Koray Kerimoğlu olmuştu. Son olarak da dizinin senaryo ekibi değişmişti.

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USTA OYUNCU DAYANAMADI: "KENDİMİ ZORLAMAM"

Güzel Aşklar Diyarı'nda Hakim Alaca karakterine hayat veren usta oyuncu Halil Ergün'ün diziden ayrılacağı ortaya çıktı. Ergün, Birsen Altuntaş’ın YouTube kanalına verdiği röportajda yaşanan değişikliklere isyan etti. Ünlü oyuncu, “Dizinin en baştaki hikayesinde babam beni başkasıyla evlendirmiş, asıl sevgilim Selma’ydı. (Güneri) Sonra kaldırdılar neden onu bilmiyorum. Senaryosunun oturması lazım. İki kadın yazar vardı, şimdi başka yazarlar var. Her türlü katkıya hazırım ama kendimi de zorlamam” dedi. Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre de Ergün senaryoda kendisine ölüm sahnesi yazılmasını istedi.

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GÜZEL AŞKLAR DİYARI KONUSU NEDİR?

İzmir’de yaşayan, tıp fakültesini yeni bitirmiş olan Deniz, sevgilisi Arhan’ın ailesiyle tanışmak için Kapadokya’ya gider. Masal gibi başlayan bu yolculuk kimsenin beklemediği bir savaşın fitilinin ateşlenmesine neden olur. Her şeye rağmen evlenmekte kararlı olan Arhan ve Deniz’in ihtişamlı düğünü kanlı bir geceye dönüşür. Şimdi Deniz hiç bilmediği bir coğrafyada, kendisine düşman Alaca ailesinin içerisinde var olma savaşı verecektir. Deniz ve Arhan onları çevreleyen bunca zorluğa rağmen aşklarını korumayı başarabilecekler midir?

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Anahtar Kelimeler:
Güzel Aşklar Diyarı
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