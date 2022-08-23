Senden Daha Güzel 11. bölüm fragmanı! Senden Daha Güzel son bölümde neler yaşandı? Yayın günü değişti mi?

Başrollerinde Cemre Baysel ve Burak Çelik'in yer aldığı Senden Daha Güzel dizisi ilgiyle takip ediliyor. Yönetmen koltuğunda Hakan Kırvavaç'ın oturduğu ve senaryosunu ise Ayşe Üner Kutlu'nun kaleme aldığı romantik komedi dizisi Senden Daha Güzel'in yeni bölüm fargmanları geçtiğimiz günlerde yayınlandı. İşte Senden Daha Güzel yeni bölüm fragmanları, son bölüm yaşananlar ve dizinin yeni yayın günü...

SENDEN DAHA GÜZEL 11. BÖLÜM 2. FRAGMANI - DÜŞÜNDÜĞÜNDEN ÇOK DAHA YAKINIM

Senden Daha Güzel dizisinin 1. fargmanının ardından gözler 2. fargmana çevrilmişti. Senden Daha Güzel 11. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı.

SENDEN DAHA GÜZEL 11. BÖLÜM 2. FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

SENDEN DAHA GÜZEL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Efsun'un babasının aniden çıkıp gelmesi, kızının klinikte çalıştığını öğrenmesine neden olur. Öğrendiklerinin ardından Efsun'un annesiyle de gizli gizli görüştüğünü duyunca kızını evlatlıktan reddeder. Emir ise Efsun'un tüm bu sorunları varken onunla baş başa kalmaya çalışır. Nedeni ise Emir'in karısı ortaya çıkmıştır ve Efsun öğrenmeden her şeyi ona kendi açıklamak ister.

SENDEN DAHA GÜZEL YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİ Mİ?

Salı günleri ekrana gelen Senden Daha Güzel dizisinin yayın günü değişti.

Senden Daha Güzel dizisi önümüzdeki haftadan itibaren (yeni yayın döneminde) cumartesi günleri ekrana gelecek.



