MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Senden Daha Güzel 11. bölüm fragmanı! Senden Daha Güzel son bölümde neler yaşandı? Yayın günü değişti mi?

Senden Daha Güzel 11. bölüm fragmanı! Senden Daha Güzel son bölümde neler yaşandı? Yayın günü değişti mi?

23.08.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Senden Daha Güzel dizisinin fragmanı ve son bölümde yaşananlar merak konusu oldu. Ekranların sevilen dizisi her salı akşamı 20:00'de FOX Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyordu, son haberlere göre dizinin yayın günü değişti. Kısa sürede izleyicileri kendine hayran bırakan Senden Daha Güzel'in iki fragmanı da yayınlandı. İşte Senden Daha Güzel 11. bölüm fragmanları ve son bölümün özeti...

Başrollerinde Cemre Baysel ve Burak Çelik'in yer aldığı Senden Daha Güzel dizisi ilgiyle takip ediliyor. Yönetmen koltuğunda Hakan Kırvavaç'ın oturduğu ve senaryosunu ise Ayşe Üner Kutlu'nun kaleme aldığı romantik komedi dizisi Senden Daha Güzel'in yeni bölüm fargmanları geçtiğimiz günlerde yayınlandı. İşte Senden Daha Güzel yeni bölüm fragmanları, son bölüm yaşananlar ve dizinin yeni yayın günü...

SENDEN DAHA GÜZEL 11. BÖLÜM 2. FRAGMANI - DÜŞÜNDÜĞÜNDEN ÇOK DAHA YAKINIM

Senden Daha Güzel dizisinin 1. fargmanının ardından gözler 2. fargmana çevrilmişti. Senden Daha Güzel 11. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı.

SENDEN DAHA GÜZEL 11. BÖLÜM 2. FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

SDG11-2

SENDEN DAHA GÜZEL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Efsun'un babasının aniden çıkıp gelmesi, kızının klinikte çalıştığını öğrenmesine neden olur. Öğrendiklerinin ardından Efsun'un annesiyle de gizli gizli görüştüğünü duyunca kızını evlatlıktan reddeder. Emir ise Efsun'un tüm bu sorunları varken onunla baş başa kalmaya çalışır. Nedeni ise Emir'in karısı ortaya çıkmıştır ve Efsun öğrenmeden her şeyi ona kendi açıklamak ister.

senden-daha-guzel-oyunculari-resmi-2

SENDEN DAHA GÜZEL YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİ Mİ?

Salı günleri ekrana gelen Senden Daha Güzel dizisinin yayın günü değişti.

Senden Daha Güzel dizisi önümüzdeki haftadan itibaren (yeni yayın döneminde) cumartesi günleri ekrana gelecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gönül Dağı yeni sezon ne zaman?Gönül Dağı yeni sezon ne zaman?
Usta oyuncunun ardından duygulandıran paylaşımlar: Güle güle git yıldızlaraUsta oyuncunun ardından duygulandıran paylaşımlar: Güle güle git yıldızlara
Survivor Ayşe'nin yatak pozu takipçilerini kızdırdıSurvivor Ayşe'nin yatak pozu takipçilerini kızdırdı
Anahtar Kelimeler:
Cemre Baysel Burak Çelik Senden Daha Güzel dizisi senden daha güzel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şaşkına çevirdi! "Annem Nijeryalı adamı temizlikçi diye eve alıp..."

Şaşkına çevirdi! "Annem Nijeryalı adamı temizlikçi diye eve alıp..."

Akdeniz sularında string bikinisiyle şov yaptı

Akdeniz sularında string bikinisiyle şov yaptı

'Alexander Sörloth transferi bitti!'

'Alexander Sörloth transferi bitti!'

'Hakem herhalde Galatasaraylı sandı'

'Hakem herhalde Galatasaraylı sandı'

AK Parti'de 'olağanüstü' toplantı kararı!

AK Parti'de 'olağanüstü' toplantı kararı!

Erdoğan'ın talimatı sonrası peş peşe indirim hamlesi!

Erdoğan'ın talimatı sonrası peş peşe indirim hamlesi!

İlginizi Çekebilir

Basit bir kaşıntının sonu facia olabilir

Basit bir kaşıntının sonu facia olabilir

Mumyalanmış kalbi savaş uçakları eşliğinde ülkeye giriş yaptı!

Mumyalanmış kalbi savaş uçakları eşliğinde ülkeye giriş yaptı!

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Kimsenin aklına işe yarayacağı gelmezdi! Hep çöpe gitti

Kimsenin aklına işe yarayacağı gelmezdi! Hep çöpe gitti

Aşure yemeden önce bir kez daha düşünün

Aşure yemeden önce bir kez daha düşünün

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.