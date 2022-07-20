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Senden Daha Güzel dizisinin Efsun karakterinin giydiği siyah elbiseye 500 tl altı alternatif öneriler

19.07.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran ayında FOX TV’de yayın hayatına başlayan ve kısa sürede izleyicileri kendine bağlayan Senden Daha Güzel dizisinin Efsun karakterine hayat veren Cemre Baysel, dizideki rolüyle olduğu kadar giydikleriyle de izleyenlerin beğenisini topluyor. Güzel oyuncunun giydiği, sade fakat bir o kadar iddialı siyah elbisesini beğendiyseniz ve bir benzerini gardırobunuza dahil etmek isterseniz sizin için hazırladığımız önerilere göz atmaya ne dersiniz?

Senden Daha Güzel dizisinin Efsun karakterinin giydiği siyah elbiseye 500 tl altı alternatif öneriler

Sevilen dizilerde yer alan oyuncular, canlandırdıkları karakterler kadar stilleri ve giydikleriyle de dikkat çekiyor. Haziran ayında yayın hayatına başlayan ve kısa sürede en çok dikkat çeken diziler arasında yer alan Senden Daha Güzel’in başrollerinden Efsun karakterini canlandıran Cemre Baysel’in dizide giydiği siyah ince askılı ve yırtmaçlı elbisesi de izleyenlerin beğenisini topladı. Eğer siz de zamansız bir parçalardan hoşlanıyorsanız Efsun'un elbisesinin 500 TL altı alternatiflerine yer verdiğimiz önerilerimize mutlaka göz atmalısınız. İşte detaylar!

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1. Mini severler için Koton Askılı Elbise

Senden Daha Güzel dizisinin Efsun karakterinin giydiği siyah elbiseye 500 tl altı alternatif öneriler

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Senden Daha Güzel dizisinde canlandırdığı Efsun karakteriyle olduğu kadar giydikleriyle de dikkat çeken Cemre Baysel'in siyah ince askılı elbisesini beğendiyseniz ve mini elbiseleri seviyorsanız saten görünümlü Koton Askılı Elbise modeline mutlaka göz atmanızı öneririz. %100 viskoz kumaştan üretilen elbise; degaje yakası, siyah ince askıları ve sırt dekoltesindeki bağlama detayı ile son derece sade ve şık bir görünüme sahip. İnce topuklu ayakkabılar ve zarif bir kolye ile kombinleyebileceğiniz bu elbise ile katıldığınız davet ve partilerde tüm bakışları üzerinize toplayabilirsiniz.

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2. Gusto İnce Askılı Degaje Yaka Elbise ile her zaman davetlere hazır olun

Senden Daha Güzel dizisinin Efsun karakterinin giydiği siyah elbiseye 500 tl altı alternatif öneriler

Gardırobunuza, Senden Daha Güzel dizisinin Efsun karakterinin giydiği siyah elbise gibi zamansız bir parça eklemek istiyorsanız Gusto markasının İnce Askılı Degaje Yaka Elbise modeli sizin için harika bir seçim olabilir. İncecik askıları, degaje yakası ve derin yırtmacıyla son derece zarif bir görünüme sahip olan ürün, zamansız stiliyle her davete ve düğüne yakışabilecek bir model. Midi boy elbiseyi siyah ince topuklu ayakkabılar ile kombinleyebileceğiniz gibi dilerseniz kontrast renklerde bir ayakkabı ile tercih ederek zıt renklerin uyumunu yakalayabilirsiniz.

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3. İddialı görünümleri sevenler için: Grebest Askılı Saten Elbise

Senden Daha Güzel dizisinin Efsun karakterinin giydiği siyah elbiseye 500 tl altı alternatif öneriler

Davet ve partilerde iddialı parçalar tercih ediyorsanız Grebest markasının spagetti askılı saten elbise modeline mutlaka göz atmanızı öneririz. Düşük yaka kesimi, spagetti askıları ile köprücük kemiklerinizi ve dekolte bölgenizi ortaya çıkaracak bu elbise modeli, yırtmacı ve yan büzgüsüyle son derece iddialı görünmenize olanak tanır. Büzgülü tasarımı sayesinde bel oyuğunuzu ortaya çıkaran ürün, saten görünümlü yumuşak polyester kumaşı ile konforlu bir kullanım sağlar. Partilerden kokteyllere, davetlerden düğünlere kadar tercih edebileceğiniz iddialı bir parça arıyorsanız bu elbise sizin için harika bir alternatif olabilir.

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4. Invidia Siyah İnce Askılı V Yaka Sırt Dekolteli Elbise ile zarafet ve şıklık bir arada

Senden Daha Güzel dizisinin Efsun karakterinin giydiği siyah elbiseye 500 tl altı alternatif öneriler

Davet ve özel gecelerde siyah elbiseleri tercih ediyor ve şık bir alternatif arıyorsanız Invidia markasının Siyah İnce Askılı V Yaka Elbise modeli sizin için harika bir seçim olabilir. V yakası, sırt dekoltesi ve sırtındaki çapraz ip detayları ile oldukça zarif ve şık bir görünüme sahip olan ürünü; yere kadar inen etek boyu ile özellikle düğün ve davetlerde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. İnce ve taşlı bir kolye, küçük bir gece çantası ve ince bantlı topuklu ayakkabılar ile kombinleyebileceğiniz bu elbise ile her davet ve düğünde beğeni toplayabilirsiniz.

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5. SOMTHRON Gece Elbisesi ile göz kamaştırın

Senden Daha Güzel dizisinin Efsun karakterinin giydiği siyah elbiseye 500 tl altı alternatif öneriler

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İnce askılı, sade ama bir o kadar da iddialı elbiseleri seviyorsanız SOMTHRON İnce Askılı Saten Elbise'ye mutlaka göz atmanızı öneririz. Zümrüt yeşili rengi, spagetti askıları, sırt dekoltesi ve hafif degaje yakası ile son derece şık bir görünüme sahip olan elbise modeli; yırtmacı ve midi etek boyuyla da dikkat çeker. Dilediğiniz aksesuar ve çanta ile kombinleyebileceğiniz bu elbiseyi; kokteylden partiye, mezuniyetten düğüne kadar her türlü davette rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Sonbaharda ürünü dilerseniz deri ceketle kombinleyerek daha spor bir görünüme de kavuşturabilirsiniz.

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6. İddialı ve modern bir görünüm için: Lovebox Esnek Krep Kumaş İnce Metal Askılı Kaydırmaz Şeritli Elbise

Senden Daha Güzel dizisinin Efsun karakterinin giydiği siyah elbiseye 500 tl altı alternatif öneriler

İddialı ve modern tasarımları seviyorsanız Lovebox Esnek Krep Kumaş İnce Metal Askılı Kaydırmaz Şeritli Elbise sizin için harika bir seçim olabilir. Kırmızı rengi, ince metal askısı, asimetrik kesimi ve bele oturan tasarımıyla son derece şık olan elbise; vücudu saran yapısıyla hatlarınızı ortaya çıkarmanıza yardımcı olur. Esnek kumaşı sayesinde rahat etmenizi sağlayan ürün, göğüs kısmındaki kaydırmaz silikon şeritleri ile konforlu bir kullanım sunar. Mezuniyetten düğüne her türlü davette rahatlıkla tercih edebileceğiniz bu iddialı elbise ile tüm bakışları üzerinizde toplayabilirsiniz.

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7. Moda Çelikler Midi Boy İnce Taş Askılı Yırtmaçlı Kırmızı Elbise ile stilinizi konuşturun

Senden Daha Güzel dizisinin Efsun karakterinin giydiği siyah elbiseye 500 tl altı alternatif öneriler

Katıldığınız düğün ve davetlerde dikkatleri üzerinize çekmek, beğeni toplamak ve stilinizi konuşturmak istiyorsanız Moda Çelikler Midi Boy İnce Taş Askılı Yırtmaçlı Kırmızı Elbise'ye şans verebilirsiniz. İnce taş askıları, göğüs dekoltesindeki V kesim detayı, midi etek boyu ve önden yırtmacıyla son derece şık ve modern bir görünüme sahip olan elbise; vücuda oturan kalıbıyla hatlarınızı ortaya çıkarır. Stiletto veya ince bantlı yüksek topuklu ayakkabılar ile minik bir gece çantasıyla kombinleyebileceğiniz bu elbisenin üzerine serin havalarda sade bir şal tercih edebilirsiniz.

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8. Deafox Pudra İnce Askılı Yırtmaçlı Düz Krep Elbise ile bahar renklerini üzerinizde taşıyın

Senden Daha Güzel dizisinin Efsun karakterinin giydiği siyah elbiseye 500 tl altı alternatif öneriler

Pastel renkli elbiseleri seviyor ve davetlerden düğünlere rahatlıkla tercih edebileceğiniz zamansız bir alternatif arıyorsanız Deafox Pudra İnce Askılı Yırtmaçlı Düz Krep Elbise sizin için harika bir seçim olabilir. Asimetrik yakası ile son derece modern tasarıma sahip ürün; ince askıları, midi etek boyu ve yırtmacı ile zarif ve şık bir görünüme kavuşmanıza yardımcı olur. Bu elbiseyi nude renkteki bir ayakkabıyla kombinleyebileceğiniz gibi dilerseniz zıt renklerdeki stiletto ve çantalarla kombinleyerek görünümünüze renk katabilirsiniz. Bu model hoşunuza gittiyse elbisenin fuşya, mavi ve siyah renk alternatiflerine de göz atabilirsiniz.

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senden daha güzel siyah elbise
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