Seray Sever Kıvanç Tatlıtuğ'un dadıya ödediği parayı duyunca... "Yabancı dadılar 1500 dolardan..."

Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı eşi Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe için yaptıkları masraflar gündemde. Doğumdan kısa süre sonra oğulları için Filipinli bir bakıcı tutan ünlü çift, İngilizce bilen bakıcıya 1.400 dolar yani yaklaşık 25 bin TL maaş vermeye başlamıştı.

Çift bununla da kalmadı ve bir de Türk bebek hemşiresiyle anlaştı. Türk hemşireye de dedikodulara göre 20 bin TL maaş ödeniyor.

HEMŞİRELER 30 BİNDEN BAŞLIYORMUŞ

Bu haber sosyal medyada gündem olunca ikizlerini yeni kucağına alan Seray Sever dadı fiyatlarından dert yandı.

Seray Sever paylaşımında "Bir de ikizleri düşünün! Yabancı dadılar 1500 dolardan kapıyı açıyor. Hemşireler ise 30 binden başlıyor. Her şey uçmuş gidiyor" dedi.



