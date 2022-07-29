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Seray Sever Kıvanç Tatlıtuğ'un dadıya ödediği parayı duyunca... "Yabancı dadılar 1500 dolardan..."

29.07.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer oğulları için yaklaşık maaşı 25 bin TL olan Filipinli bir bakıcı tutmuştu. Çift bununla da kalmadı ve bir de Türk bebek hemşireyi işe aldı. İkiz bebeklerini bir süre önce kucağına alan Seray Sever bu haberi duyunca yabancı dadıların kaç para istediğini takipçileriyle paylaştı.

Seray Sever Kıvanç Tatlıtuğ'un dadıya ödediği parayı duyunca... "Yabancı dadılar 1500 dolardan..."

Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı eşi Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe için yaptıkları masraflar gündemde. Doğumdan kısa süre sonra oğulları için Filipinli bir bakıcı tutan ünlü çift, İngilizce bilen bakıcıya 1.400 dolar yani yaklaşık 25 bin TL maaş vermeye başlamıştı.

Çift bununla da kalmadı ve bir de Türk bebek hemşiresiyle anlaştı. Türk hemşireye de dedikodulara göre 20 bin TL maaş ödeniyor.

Ekran Alıntısı

HEMŞİRELER 30 BİNDEN BAŞLIYORMUŞ

Bu haber sosyal medyada gündem olunca ikizlerini yeni kucağına alan Seray Sever dadı fiyatlarından dert yandı.

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Seray Sever paylaşımında "Bir de ikizleri düşünün! Yabancı dadılar 1500 dolardan kapıyı açıyor. Hemşireler ise 30 binden başlıyor. Her şey uçmuş gidiyor" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Kıvanç Tatlıtuğ Seray Sever
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