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Serdar Ortaç'ı yıkan haber! Chloe çocuk aldırdı iddiası

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.03.2019 13:54 | Son Güncelleme

Magazinci Eylem İpek Şafak, Gel Konuşalım programında Chloe Loughnan'ın Serdar Ortaç'tan gizlice bebek aldırdığını bu yüzden de Ortaç'ın boşanmak istediğini anlattı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım adlı magazin programının sunucularından Eylem İpek Şafak, Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan ile ilgili şaşırtan bir gerçeği açıkladı.

Şafak, Chloe'nin gizlice kürtaj yaptırdığı bu yüzden de Serdar Ortaç'ın boşanma davası için avukatına talimat verdiğini söyledi.

"SERDAR'IN AĞZINDAN BOŞANACAĞINI DUYDUM"

Serdar Ortaç'ın bir ses kaydının eline ulaştığını ve bu kayıtta boşanmak istediğini söylediğini belirten Eylem İpek Şafak, "Serdar sosyal medya hesabından boşanma haberlerini yalanladı. Benim elime bir ses kaydı ulaştı ben haberi bunun üzerine hazırladım. Serdar bana 'o ses kaydı senin eline nasıl ulaştı?' diye de sordu. Serdar şu an o ses kaydının kimlerde olduğunu merak ediyor. Serdar 'evet haberler doğru ama zamanlama yanlış' dedi. Sesli notta da tarih belli değil. Serdar, 'Birkaç ay önce böyle bir şey olmuştu evet.' dedi. Aynı zamanda da şu anda evliliklerinin düzgün gittiğini söyledi.

"CHLOE GİZLİCE KÜRTAJ OLMUŞ"

Olay çok büyüdü hassas bir konu ama söyleyeceğim. Serdar'ın Chloe ile bu boşanma kararını almasında Serdar'ın ağzından da teyidi aldım Chloe kürtaj olmuş. Serdar'da bunu duyup sinirlenmesiyle boşanma kararı almış."

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