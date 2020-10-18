Serdar Ortaç’ın Azerbaycan çıkışı dikkat çekti! ‘Hesabını verecek...’

Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmalar sürüyor. Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ bölgesindeki Azerbaycan köylerini hedef almasının ardından 27 Eylül’de Dağlık Karabağ'da çatışmalar başladı. Tansiyonun yükseldiği bölgede 9 Ekim’de ateşkes kararı çıktı. Ateşkeş kararını ihlal eden Ermenistan ise gece yarısı Gence ve Mingeçevir'deki sivilleri hedef aldı. Sivillere düzenlenen saldırıya ünlü sanatçı sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

‘AZERBAYCAN DAİMA YANINDAYIZ’

Sosyal medyada profil fotoğrafı olarak Azerbaycan bayrağını seçen Ortaç, Ermenistan’a karşı sert ifadeler kullandı. Pop müziğin sevilen ismi gönderisinde, “Ermenistan savaş suçu işlemeye, sivilleri katletmeye devam ediyor. Çoluk çocuk demeden masum insanları öldürüyor. İnsanlıktan nasbini almayanlar işledikleri suçun hesabını verecek. Azerbaycan’ın daima yanındayız” notunu ekledi. Serdar Ortaç’ın gönderisi takipçilerinden tam not aldı.

