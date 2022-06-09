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Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan tanga bikinisiyle poz verdi

09.06.2022 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan tatil yaptığı İspanya’da havuzun içinde minik bikinisiyle pozunu paylaşmasıyla olay oldu. Model Loughnan paylaşımlarına doyamadı ve tanga bikinisiyle verdiği pozlarını da paylaştı.

Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan tanga bikinisiyle poz verdi

Serdar Ortaç ile 5 yıllık evliliğini 2019'da sonlandıran model Chloe Loughnan tatil pozlarıyla gündemde. Ortaç ile yaptığı evlilik olaylı biten Chloe Loughnan, ünlü şarkıcıya nafaka için dava açmıştı. Ortaç ile arası bir hayli bozuk olan ünlü modelin keyfi yerinde.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü model, Instagram hesabında yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Chloe Loughnan, havuzun içinden bikinili poz verdi.

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Chloe Loughnan tanga bikinisiyle verdiği pozlarla adından söz ettirdi.

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Ünlü modelin pozlarına Güneri Cıvaoğlu ise kayıtsız kalamadı ve çiçek emojisiyle yorum yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Serdar Ortaç Chloe Loughnan
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