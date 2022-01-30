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Serdar Ortaç'ın "Hep kürtaj oldular" açıklamasına Gonca Vuslateri'den tepki! "Bu nasıl leşlik"

30.01.2022 06:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanatçı Serdar Ortaç'ın, 'Baba olmayı düşünüyor musunuz?' sorusuna verdiği yanıtla tepki çekti. “Kaç tane olacaktı ama hep kürtaj oldular, yazık" cevabına bir tepki de Gonca Vuslateri'den geldi. Gonca Vuslateri Serdar Ortaç'ı sert sözlerle eleştirdi.

Serdar Ortaç'ın "Hep kürtaj oldular" açıklamasına Gonca Vuslateri'den tepki! "Bu nasıl leşlik"

Serdar Ortaç yine eleştirilerin odağında! Ortaç "Aşık olup evlenirseniz baba olmayı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine "Kaç tane olacaktı ama hep kürtaj oldular, yazık" itirafında bulundu. Uzun yıllardır baba olmak istediğini söyleyen Serdar Ortaç kürtaj olanların içinde ünlü isimlerin de olduğunu söyledi.

Ortaç, "Peki bu kürtajı tercih edenler arasında bizim tanıdığımız isimler de var mı?" sorusuna ise "Var. Kaç tane oldu. İstemediler. Gençlerdi. Onlar da haklı bir şey diyemiyorum" cevabını verdi. Ortaç'a bu sözlerinden dolayı tepki yağdı.

vuslat

Serdar Ortaç'a bir tepki de Gonca Vuslateri'den geldi. Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, “Bu nasıl leşlik. Yalnızca erkekler cevabını versin bu açıklamanın. Türkiye'de doğru düzgün erkek de çok çünkü. Nasıl talihsiz bir açıklama. Hala çatal fırlatabileceğini sanıyor.” ifadelerini kullandı.


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Gonca Vuslateri Serdar Ortaç
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