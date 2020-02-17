Serdar Ortaç: Jinekolog değilim, göbek hastasıyım

Programın izleyicilerinden biri Ortaç’a “Jinekolog musunuz?” şeklide bir soru yöneltti. Yıllar önce Karabiberim şarkısının klibinde İlknur Soydaş'ın göbeğinden zeytin yiyen Serdar Ortaç “jinekolog değilim de itiraf edeyim göbek hastasıyım” dedi.

“YANLIŞ KONUŞUYORSUNUZ”

Eşi Chloe'den yeni boşanan Serdar Ortaç seyircilerden gelen “Hayatınızda biri varsa mutluluk gidiyor” yorumuna sitem etti. “Kızlar, ‘hayatınızda biri varsa mutluluk gidiyor’ diyorsunuz. Yanlış konuşuyorsunuz. Anne babalarımız nasıl 50 yıl evli kalıyorlar? Mecburen değil seviyorlar ve beraber ölüyorlar” yorumunu yapan Ortaç, biten evliliğine gönderme yaptı.

“CORONA’DAN SONRA SIKINTI”

Caroline Yilmaz'ın Serdar Ortaç'a programda “Enteresan bir tipi var Serdar'ın gerçi Corona virüsünden sonra biraz sıkıntılı” yorumu da programa damga vurdu.

CAROLİNE YILMAZ KİMDİR?

Caroline Yılmaz'ın İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra profesyonel iş hayatına atıldı. Caroline yedi yıl boyunca Almanya'nın en büyük medya holdinglerinden birinin Türkiye iş geliştirme bölümünün yönetimini üstlendi. Holdingin Türkiye yatırımlarını yöneten ve kurum hedeflerini gerçekleştiren Caroline bir dönem CEO danışmanlığı yaparak kendi işini kurmak konusunda da girişmlerde bulundu.